Глава МНЭ дал прогноз влияния курса тенге на стоимость непродовольственных товаров

На непродовольственные товары, включая технику, электронную технику, фармацию, где внутреннее производство отсутствует либо не на должном уровне, конечно, курс будет оказывать влияние. Но мы проходили это в 2009 и 2016 годах. Во-первых, существует институт контрактования в сфере фармации. Единый дистрибьютор уже основную продукцию законтрактовал. Что касается электроники, мировые бренды заранее учитывают локальную составляющую о том, что цена должна соответствовать внутренним возможностям спроса. Поэтому по непродовольственным товарам в сфере электроники, как правило, цены на электронику остаются в прежних диапазонах", - считает Даленов.
Напомним, 9 марта, на фоне обвала цен на нефть Brent на 33,4% - до $33,94 за баррель, в Казахстане курс нацвалюты снизился до 400 тенге за $1. Сегодня по итогам утренних торгов на KASE средневзвешенный курс установлен на отметке 393,5 тенге за доллар.
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