Глава МНЭ дал прогноз влияния курса тенге на стоимость непродовольственных товаров

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики Руслан Даленов рассказал, на какие непродовольственные товары может оказать влияние понижение курса тенге, передает Kazakhstan Today.

На непродовольственные товары, включая технику, электронную технику, фармацию, где внутреннее производство отсутствует либо не на должном уровне, конечно, курс будет оказывать влияние. Но мы проходили это в 2009 и 2016 годах. Во-первых, существует институт контрактования в сфере фармации. Единый дистрибьютор уже основную продукцию законтрактовал. Что касается электроники, мировые бренды заранее учитывают локальную составляющую о том, что цена должна соответствовать внутренним возможностям спроса. Поэтому по непродовольственным товарам в сфере электроники, как правило, цены на электронику остаются в прежних диапазонах", - считает Даленов.

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