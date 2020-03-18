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Казахстан не останавливает грузовые перевозки с Китаем

17.03.2020, 13:49 5914
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Казахстан не останавливает грузовые перевозки с Китаем из-за вспышки коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 

На международных стыковых пунктах с КНР перевозки осуществляются в штатном режиме. Из-за вспышки коронавирусной инфекции движение грузовых поездов не останавливается", - сообщили в пресс-службе АО "КТЖ-Грузовые перевозки". 

 
Общими усилиями санитарно-эпидемиологических служб и железнодорожников на станциях Алтынколь и Достык принимаются все необходимые профилактические меры. Создан штаб по недопущению распространения коронавируса на территории РК.
 

Введение чрезвычайного положения в стране в связи с эпидемией коронавируса не повлияло на грузовые перевозки. На станциях приняты очень серьезные меры безопасности, отработан алгоритм приема и отправки поездов, ограничены контакты с китайскими специалистами", - сказал главный инженер АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" Батыр Котырев. 

 
Ежедневно проводится инструктаж с железнодорожниками, раздаются памятки о мерах профилактики. 
 
Для сотрудников введен масочный режим, ведутся мероприятия по дезинфекции рабочих мест. 
 
Машинисты на въезде и выезде проверяются тепловизором. После прибытия на станцию железнодорожники проходят дополнительную проверку в Центральной районной больнице. 
 
Объем перевозок между Казахстаном и КНР за 2 месяца и 15 дней марта текущего года вырос на 18% к аналогичному периоду 2019 года. 
 

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