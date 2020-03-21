В Казахстане за год выдали более тысячи свидетельств о госрегистрации детского питания и БАДов

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане через "Единое окно РК для экспортно-импортных операций" в онлайн-режиме за год выдали более 1000 свидетельств о государственной регистрации (СГР) детского питания, биологически активных добавок и продуктов, передает Kazakhstan Today.

Вопросы качества детского питания, биологически активных добавок и продуктов всегда требуют повышенного внимания и подробного анализа. Данная категория товаров завозится в нашу страну только после получения свидетельства о государственной регистрации (СГР), выдающегося на определенный срок. С 19 апреля 2019 года получить данную услугу можно в онлайн-режиме через "Единое окно РК для экспортно-импортных операций". Срок оказания услуги - 30 календарных дней", - сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Ранее прием документов на регистрацию и перерегистрацию СГР осуществлялся в бумажном виде через канцелярию Комитетом контроля качества и безопасности услуг Министерства здравоохранения РК.

За прошедший год с момента ввода компонента на портале "Единое окно РК для экспортно-импортных операций" было выдано более 1000 СГР. Все выданные СГР вносятся в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации, размещенный на сайте Евразийской экономической комиссии. По данному реестру можно проверить наличие СГР на ввозимую продукцию и срок его действия", - отметили в пресс-службе.

Свидетельство о государственной регистрации продукции (СГР) - это документ, подтверждающий соответствие товара единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, а также требованиям технических регламентов.

СГР подтверждает безопасность продуктов детского питания, пищевых и биологически активных добавок к пище, генетически модифицированных объектов, красителей, средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, химических веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека.

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