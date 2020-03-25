В Алматы субъектам МСБ приостановили начисление платы за аренду коммунальной собственности

Алматы. 24 марта. Kazakhstan Today - В рамках исполнения поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, акиматом Алматы принято решение о приостановлении начисления арендных платежей объектов коммунальной собственности, передает Kazakhstan Today.
С 20 марта арендаторам, заключившим договоры имущественного найма, сроком на 3 месяца будет приостановлено начисление по аренде. При этом приостановление арендной платы предоставляется только субъектам малого и среднего бизнеса - арендаторам коммунальной собственности города Алматы, не имеющим возможности своевременно платить арендные платежи в связи с объявленным чрезвычайным положение и карантином в городе", - сообщили в пресс-службе.
По мнению акима, данные меры позволят субъектам предпринимательства сохранить рабочие места и стабильность оплаты труда.
В случае возникновения вопросов, следует обращаться по номерам Управления государственных активов Алматы: + 7 (727) 390-18-30, + 7 (727) 390-18-24.
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