Завод "Кокшетауские минеральные воды" начал промышленный выпуск антисептиков

Кокшетау. 7 апреля. Kazakhstan Today - В условиях чрезвычайного положения одно из крупных предприятий Казахстана завод "Кокшетауские минеральные воды" частично переквалифицировал производство начал выпускать антисептик, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки завод выпустил первую партию - 80 тысяч литров антисептика. По словам представителей компании, "Асептдезин" предназначен для обработки рук в целях профилактики инфекционных заболеваний, он отвечает всем санитарным нормам и стандартам качества.

Защитное средство создано по рецептуре, разработанной по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения - из глицерина для смягчения кожи, спирта и перекиси водорода, что обеспечивает защиту от грибков, вирусов и бактерий. Сырье разработано на базе актюбинского спиртзавода "Кентавр", выпуск производится в Кокшетау, сообщает областное управление внутренней политики.

По словам директора KMW Станислава Максимца, учитывая возросшую необходимость, до 15 апреля планируется произвести 600 тыс. литров антисептика.

Для этого специально переоборудована производственная линия немецкого производителя Krones. Объемы производства зависят от потребности рынка и поступления сырья, но производственные мощности позволяют производить и больше. Основные преимущества нашего продукта - это доступная цена, экологичность и высокое качество", - пояснил Станислав Максимец.

Следует отметить, что данный продукт входит в обязательный список товаров, которые должны пройти регистрацию и сертификацию в Министерстве здравоохранения РК. Срок прохождения в штатном режиме составляет несколько месяцев. Однако, принимая во внимание высокий спрос населения в условиях борьбы с пандемией, ведомство подтвердило безопасность и качество антисептика в рекордные сроки - в течение недели.

Средство уже есть в продаже в фирменных магазинах областного центра по рекомендованной цене от 1730 тенге за 0,5 литра.

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