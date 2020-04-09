Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан сокращает валютную часть международных резервов, передает Kazakhstan Today.

Валютная часть резервов по состоянию на февраль традиционно сжимается и составляет уже всего $9,6 млрд (на февраль 2015 года - $ 21,5 млрд). С начала года активы в СКВ сократились на $492 млн. При этом резервы в иностранной валюте на 59,5% ($5,2 млрд) сформированы за счёт ценных бумаг, и на 40,5% ($3,6 млрд) - за счёт непосредственно валюты и валютных депозитов, сообщает Finprom.kz .

В свою очередь, объёмы золота в составе международных резервов продолжают демонстрировать активный рост. За год объём монетарного золота в структуре золотовалютных резервов Национального Банка увеличился на 33,7%, или $5,1 млрд, до $20,3 млрд . За последние пять лет доля золотых резервов выросла с 26,1% до 67,9%.

В целом рост международных резервов произошёл за счёт проведённых операций по покупке золота, а также роста его цены на мировых рынках. Так, по состоянию на 31 марта 2020 года цена золота составила $1618,3 за унцию, рост с начала года достиг 5,4%.

Как следствие, несмотря на динамичное снижение валютной части международных резервов, общая позитивная динамика с превалирующими объёмами золота обеспечивает значительный запас прочности, который можно использовать для стабилизации курса тенге в случае затяжной рецессии глобальной экономики, вызванной срывом сделки ОПЕК+ и паникой на фоне пандемии COVID-19.

Стоит отметить, что у многих развитых стран мира доля золота в золотовалютных резервах страны занимает большую часть. К примеру, в странах ЕС доля золота в ЗВР составляет в среднем 58,6%. На начало марта 2020 года среди стран мира наибольший запас золота в резервах страны - у США: 8,1 тыс. тонн, что составляет 77,9% от ЗВР страны. В первую тройку стран также вошли Германия (3,4 тыс. тонн, или 74% в резервах страны) и Италия (2,5 тыс. тонн, или 69,3%).

Казахстан на отчётную дату занимает 15-е место в общемировом рейтинге по запасам золота, и 13-е место - среди государств (без учёта Международного валютного фонда и Европейского центрального банка). На начало марта запасы золота в стране составили 386,5 тонны. Таким образом, в текущем году Казахстан по запасам золота в золотовалютных резервах обогнал, к примеру, Португалию.

Среди стран ЕАЭС наибольшим запасом золота располагает Россия: 2,3 тыс. тонн, при этом доля в резервах составляет всего 20,6%. В течение прошлого года ЦБ РФ регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов. По итогам 2019 года резервы ЦБ в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны). При этом с 1 апреля 2020 года Банк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.

Также стоит отметить: в то время как золотовалютные резервы Казахстана с начала года выросли на 3,2%, в странах ЕАЭС наблюдается значительное их сокращение. Так, в январе-феврале текущего года ЗВР Беларуси снизились на 6,3% и, по предварительным данным, составили 8,8 млрд долл. США. ЗВР Кыргызстана с начала года сократились на 1,2%, до 2,4 млрд долларов США.

Тем временем международные резервы России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд - до $551,2 млрд, что является рекордным сокращением с 2009 года. Основной причиной сокращения стало преобладающее воздействие отрицательной валютной и рыночной переоценки.

В последние годы активно скупали золото центральные банки развивающихся стран, в том числе Турции, России и Казахстана. Одной из причин является обеспечение безопасности и диверсификации портфеля, а также стремление ослабить зависимость финансовой системы от иностранной валюты. На данный момент золото в качестве стратегического актива набирает популярность.

По данным World Gold Council, золото играет фундаментальную роль в портфеле:

o источник долгосрочной доходности;

o диверсификатор, который снижает потери в периоды рыночного стресса;

o ликвидный актив без кредитного риска.

Таким образом, стремление Национального банка РК диверсифицировать портфель, увеличивая долю золота в золотовалютных резервах страны, делает устойчивым его положение, банковский сектор и экономику страны в целом. Это особенно актуально сейчас, когда мир охвачен глобальным кризисом, что, в свою очередь, ведёт к ослаблению и росту волатильности национальных валют практически всех развивающихся и некоторых развитых стран.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства