Доходы республиканского бюджета за I квартал снизились на 10,5%

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Доходы республиканского бюджета за I квартал текущего года снизились на 10,5%. Об этом сообщил на заседании правительства министр финансов РК Алихан Смаилов, передает Kazakhstan Today.

Доходы государственного бюджета исполнены на 89,9% к плану отчетного периода, республиканского - на 78,8%, местных бюджетов - на 121,4%. Темп роста доходов государственного бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 101,2%, местных бюджетов - 133,1%.

Доходы республиканского бюджета снизились на 10,5% (89,5%) по причине негативного влияния внешних факторов на экономику. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 1,4 трлн тенге. План не исполнен на 378 млрд тенге. Неисполнение сложилось в основном за счет налогов", - отметили в пресс-службе премьер-министра РК.

На неисполнение налогов повлияли следующие внешние факторы:

1. На поступление НДС, на импорт негативное влияние оказало распространение эпидемии коронавируса. В частности, сокращение импорта из третьих стран составляет $87 млн. В связи с сокращением импорта, снижение налоговых поступлений от 11,4 тыс. налогоплательщиков на сумму 49,1 млрд тенге в основном, по оптовой и розничной торговле - 6,5 тыс. налогоплательщиков, обрабатывающей промышленности - 1,3 тыс., горнодобывающей промышленности - 130 налогоплательщиков. Кроме того, за отчетный период количество автотранспортных средств, прибывших из Китая, уменьшилось на 29,3%.

2. На неисполнение по КПН повлияло снижение цен на основные экспортные позиции: по сырой нефти - на 22,1%, цинку - на 20,8%, меди - на 9,4%, алюминию - на 9,7%, свинцу - на 10,1%, феррохрому - на 11,6%.

3. В связи со снижением предпринимательской активности план по НДС на товары внутреннего производства не исполнен на сумму 132 млрд тенге.

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, нами своевременно выполняются обязательства перед бизнесом. В отчетном периоде им было возвращено 193 млрд тенге. Сумма возврата НДС по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 84 млрд тенге", - сказал А. Смаилов.

В уточненном республиканском бюджете, принятом 8 апреля, годовой план по доходам составил 6,4 трлн тенге.

Собственные доходы местных бюджетов перевыполнены на 134 млрд тенге и составили 759 млрд тенге. Перевыполнение сложилось в основном за счет налогов - 127 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены во всех регионах.

Как отметил Смаилов, расходы государственного бюджета исполнены на 98,7%, республиканского - на 99,5%, местных бюджетов - на 97,7%.

Расходы республиканского бюджета составили 2,9 трлн тенге. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,8%", - сказал министр финансов.

Расходы местных бюджетов составили 1,2 трлн тенге. В отчетном периоде продолжились аудиторские мероприятия. Проведено 512 аудиторских мероприятий. Охвачено 249 млрд тенге бюджетных средств. Выявлены финансовые нарушения на сумму 91 млрд тенге.

Устранены нарушения на 84 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 470 рекомендаций, из них исполнена 361.

Камеральным контролем охвачены 881 тыс. процедур государственных закупок на общую сумму 5,2 трлн тенге. Предупреждены нарушения на сумму 250 млрд тенге.

Исполнение комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы выполнен на 93,2%. В 2020 году планируется реализовать 68 объектов. Из них 37 выставлены на продажу. За отчетный период продано 6 объектов на сумму 3,2 млрд тенге. 31 объект выставлен на торги. 3 объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию. 28 объектов будут выставлены на продажу до конца года.

Одна из главных задач, стоящих перед Министерством финансов, - это совместно с соответствующими государственными органами своевременное доведение до конечных получателей финансовых средств, предусмотренных в уточненном бюджете на социальную сферу, поддержку предпринимателей. В течение года мы будем обеспечивать выполнение уточненного плана по доходам, не снижая их темпы роста", - резюмировал Смаилов.

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