Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - Финрегулятор порекомендовал банкам и страховым организациям обеспечить запас капитала, передает Kazakhstan Today.

В рамках требований систем управления рисками и внутреннего контроля банкам второго уровня и страховым организациям необходимо обеспечивать запас капитала c учетом рисков, присущих деятельности финансовых организаций. Это касается результатов стресс-тестирования финансовой устойчивости по отношению к внутренним и внешним факторам риска для обеспечения непрерывной и стабильной деятельности института в долгосрочной перспективе", - отмечено в сообщении Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В агентстве констатировали, что распространение пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) оказывает негативное влияние на казахстанские предприятия, в частности через снижение выручки и доходов реального сектора экономики.

В условиях растущих рисков ухудшения качества активов и снижения прибыльности финансовым организациям необходимо использовать запас капитала для покрытия данных рисков и кредитования экономики. В этой связи финансовый регулятор рекомендовал банкам и страховым организациям не распределять накопленную чистую прибыль для выплаты дивидендов в текущем году и не осуществлять обратный выкуп акций", - указал финрегулятор.

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