Потери гражданской авиации до конца года могут составить 300 млрд тенге

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - По прогнозам представителей отрасли гражданской авиации Республики Казахстан, потери операционного дохода по отрасли могут составить порядка 300 млрд тенге до конца года. Об этом в ходе заседания сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает Kazakhstan Today.

По словам главы МИИР РК, в сфере гражданской авиации в связи с пандемией коронавируса на сегодняшний день выполнение внутренних (100%) и международных (98%) авиарейсов приостановлено.

Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, за первый квартал текущего года сохранились положительные темпы роста по показателю пассажиропоток. Число перевезенных пассажиров за отчетный период составило 1,7 млн человек, это на 5,2% больше аналогичного периода 2019 года", - рассказал министр.

В этом году планируется запуск нового международного аэропорта в Туркестане и нового пассажирского терминала в Шымкенте. Кроме того, начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Урджаре.

Отмечается, что в случае выделения финансирования, начнется реконструкция ещё двух взлетно-посадочных полос аэропортов в городах Усть-Каменогорске и Ушарале.

В ближайшие 5 лет предусматривается строительство 13 аэродромов. Сегодня функционируют 3 аэродрома местных воздушных линий", - отметили в пресс-службе премьер-министра РК.

Следует отметить, что до момента приостановления воздушных перевозок Казахстан имел авиасообщение с 26 иностранными государствами по 99 международным маршрутам.





В сфере железнодорожного транспорта до 2025 года планируется снизить износ магистральной железнодорожной сети до 49% и локомотивов до 58%. В течение 6 лет планируется закупить 600 новых пассажирских вагонов. В текущем году будут приобретены 50 вагонов, на бюджетное кредитование уже выделено 20 млрд тенге. На обновление парка подвижного состава планируется привлечь 657 млрд тенге, из которых 455 млрд тенге частных.

В области автомобильного транспорта до 2025 года в регионах планируется строительство 4 автовокзалов, 6 автостанций и 33 пунктов обслуживания пассажиров.

Сейчас министерством ведется работа по увеличению доли отечественных автомобильных грузовых перевозчиков на международном рынке.

В текущем году запланировано увеличение пассажирооборота на 2,5% и грузооборота на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

В сфере водного транспорта до 2025 года предусматривается приобретение 2 паромов и 4 сухогрузов, что позволит в дальнейшем нарастить объемы грузоперевозок, а также увеличить присутствие казахстанского флота на Каспийском море до 35%.

Также планируется проведение капитального ремонта судоходных шлюзов для снижения аварийности до 10,3% и доведения пропускной способности шлюзов до 350 судов в год.

На текущий год на данные цели выделено 1,9 млрд тенге для проведения ремонта железобетонных конструкций и подъемных оборудований.

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