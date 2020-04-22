Болат Жамишев возглавил совет директоров ФСМС

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - Болат Жамишев избран председателем совета директоров Фонда социального медстрахования, передает Kazakhstan Today.

На состоявшемся 17 апреля заседании совета директоров его председателем был избран известный экономист Болат Жамишев. Ранее эту должность занимал Елжан Биртанов", - сообщили в пресс-службе Фонда.

При этом отмечается, что министр здравоохранения остается в составе совета директоров Фонда.

В составе совета директоров ФСМС произошли и другие изменения. Независимыми директорами Фонда избраны экономист Жаксыбек Кулекеев и финансист Юлия Якупбаева, являющаяся заместителем председателя правления НПП РК "Атамекен".

Таким образом, в настоящее время в совет директоров ФСМС входят: председатель совета Болат Жамишев, независимые директора - Ораз Жандосов, Гинтарас Кацявичюс, Жаксылык Кулекеев, Юлия Якупбаева, Булат Бабенов, а также члены совета - Елжан Биртанов, Берик Шолпанкулов и Айбатыр Жумагулов.

Болат Жамишев в разные годы занимал должности председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансовых организаций, министра финансов РК, министра регионального развития РК, председателя правления АО "Банк развития Казахстана".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства