В Казахстане ввели новые налоговые льготы в период ЧП

Во-первых, с 1 апреля по 1 октября текущего года субъекты малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших секторах экономики, освобождены от налогов и других обязательных платежей с фонда оплаты труда (индивидуальный подоходный налог у источника выплаты, социальный налог, обязательные пенсионные взносы работника, взносы и отчисления на обязательное медицинское страхование и социальные отчисления).
Полный перечень видов деятельности, включая торговлю, объектов общепита, гостиничного бизнеса, транспортных и консультационных услуг и сферу IT, утвержден согласно приложению 1 к указанному постановлению.
Кроме того, приложением 2 определен перечень видов деятельности для применения вышеуказанных льгот субъектами крупного предпринимательства в период с 1 апреля до 1 июля текущего года по отдельным пострадавшим секторам.
Во-вторых, в сфере авиации приняты меры стимулирования в целях поддержки инфраструктуры и сохранения рабочих мест в период приостановления полетов: освобождены от налога на имущество все аэропорты с 1 апреля до 1 октября текущего года, предоставлена до конца года отсрочка по уплате налога на добавленную стоимость за нерезидентов по техническому обслуживанию и юридическому сопровождению сделок лизинга воздушных судов.
В-третьих, до 1 октября текущего года освобождены от налога на имущество лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, медиаторы). Ранее аналогичное освобождение до конца года было предоставлено по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам, спортивным объектам, а также по объектам общественного питания, гостиничной и туристической деятельности.
В-четвертых, освобождены от всех налогов и социальных платежей с фонда оплаты труда надбавки работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях.
В-пятых, для удобства налогоплательщиков с 31 марта 2020 года на 31 мая 2020 года перенесен срок представления форм налоговой отчетности по обязательствам 2019 года.
Как сообщалось ранее, из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. На сегодняшний день в стране подтверждены 2047 случаев регистрации коронавируса.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства