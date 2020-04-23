В Казахстане ввели новые налоговые льготы в период ЧП

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Очередной пакет налоговых стимулов предусмотрен постановлением правительства РК от 20 апреля "О дальнейших мерах по реализации указа президента Республики Казахстан от 16 марта "О дальнейших мерах по стабилизации экономики по вопросам налогообложения", сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.

Во-первых, с 1 апреля по 1 октября текущего года субъекты малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших секторах экономики, освобождены от налогов и других обязательных платежей с фонда оплаты труда (индивидуальный подоходный налог у источника выплаты, социальный налог, обязательные пенсионные взносы работника, взносы и отчисления на обязательное медицинское страхование и социальные отчисления).

Полный перечень видов деятельности, включая торговлю, объектов общепита, гостиничного бизнеса, транспортных и консультационных услуг и сферу IT, утвержден согласно приложению 1 к указанному постановлению.

Кроме того, приложением 2 определен перечень видов деятельности для применения вышеуказанных льгот субъектами крупного предпринимательства в период с 1 апреля до 1 июля текущего года по отдельным пострадавшим секторам.

Во-вторых, в сфере авиации приняты меры стимулирования в целях поддержки инфраструктуры и сохранения рабочих мест в период приостановления полетов: освобождены от налога на имущество все аэропорты с 1 апреля до 1 октября текущего года, предоставлена до конца года отсрочка по уплате налога на добавленную стоимость за нерезидентов по техническому обслуживанию и юридическому сопровождению сделок лизинга воздушных судов.

В-третьих, до 1 октября текущего года освобождены от налога на имущество лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, медиаторы). Ранее аналогичное освобождение до конца года было предоставлено по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам, спортивным объектам, а также по объектам общественного питания, гостиничной и туристической деятельности.

В-четвертых, освобождены от всех налогов и социальных платежей с фонда оплаты труда надбавки работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях.

В-пятых, для удобства налогоплательщиков с 31 марта 2020 года на 31 мая 2020 года перенесен срок представления форм налоговой отчетности по обязательствам 2019 года.





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