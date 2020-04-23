ЕАБР прогнозирует начало восстановления экономик стран-участниц во второй половине 2020 года

Москва. 22 апреля. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует начало восстановления экономической активности Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана во второй половине 2020 года и продолжение этого процесса в последующие два года. Об этом говорится в подготовленном дирекцией по аналитической работе банка материале "Макрообзор ЕАБР: обновленный прогноз", передает Kazakhstan Today.



ЕАБР считает, что поддержку экономикам региона окажут широкомасштабные меры властей в области налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Их реализация позволит сгладить негативные экономические и социальные последствия пандемии COVID-19 и создать условия для нормализации экономической активности по мере улучшения эпидемиологической ситуации.



Условия функционирования стран-участниц ЕАБР существенно изменились в конце марта - начале апреля 2020 года. Ужесточение карантина в государствах с крупнейшими экономиками вследствие пандемии COVID-19 привело к переоценке перспектив мирового роста в сторону ухудшения. Беспрецедентные меры по сдерживанию распространения заболевания, принимаемые властями большинства стран-членов банка наряду с падением внешнего спроса и цен на сырьевые товары, оказывают значительное влияние на экономическую активность в регионе. В связи с этим ЕАБР актуализировал макроэкономические прогнозы с учетом действия обозначенных факторов.



Аналитики ЕАБР выделяют две основные группы каналов влияния пандемии COVID-19 на экономики стран - участниц банка. Первая группа каналов связана с осложнением внешнеэкономической конъюнктуры, что проявляется в ослаблении спроса на экспорт государств региона, сокращении доходов от поставок за рубеж сырьевых товаров вследствие падения их цен, нарушении глобальных цепочек добавленной стоимости, уменьшении объемов денежных переводов, ухудшении настроений бизнеса, а также ужесточении финансовых условий. По оценкам экспертов ЕАБР, потери ВВП стран-участниц банка от действия внешних факторов могут составить в 2020 году около 2%.



Вторая группа каналов cопряжена с внутренними ограничительными мерами, введенными в ряде государств региона для сдерживания распространения заболевания. Их действие проявляется в снижении производственных показателей большого количества секторов экономик, в первую очередь относящихся к сфере услуг. Потери годового ВВП стран - участниц ЕАБР от месяца самоизоляции оцениваются аналитиками банка в размере около 1,5-2%.



В обзоре отмечается, что под влиянием указанных факторов агрегированный ВВП стран-участниц ЕАБР сократится в 2020 году на 2,2% после увеличения на 1,7% годом ранее. В России, Казахстане, Беларуси и Армении ожидается падение выпуска (на 2,3; 1,0; 3,3 и 1,7%, соответственно), а в Кыргызской Республике и Таджикистане - существенное замедление темпов его роста (до 0,1 и 5,5% соответственно).



Ослабление национальных валют в I квартале текущего года окажет давление на стоимость импортируемых товаров, что послужит ключевым фактором ускорения инфляции в большинстве стран региона в 2020 году. Влияние курсовой динамики на цены товаров и услуг, по оценкам аналитиков банка, будет ограниченным, в том числе из-за снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию в большинстве государств-членов ЕАБР в последние годы. Кроме того, прогнозируемое ослабление внутреннего спроса и снижение роста цен в странах, являющихся основными торговыми партнерами, будут оказывать значимое дезинфляционное влияние. Наибольшее воздействие данных факторов ожидается в 2021 году, что приведет к существенному замедлению инфляции в большинстве государств-участниках ЕАБР и может обусловить смягчение монетарной политики.



Эксперты ЕАБР отмечают, что неопределенность перспектив развития экономики в мире и странах - участницах банка остается высокой. Макроэкономический прогноз для государств региона критическим образом зависит от характера течения пандемии COVID-19. Сохраняется вероятность углубления негативных тенденций в мировой экономике, что может послужить триггером дальнейшего падения цен на ключевые товары экспорта стран - участниц банка. Эпидемическая ситуация в государствах региона труднопредсказуема, что не позволяет с полной уверенностью говорить о скором снятии карантинных мер. В случае реализации указанных рисков прогнозы ЕАБР по росту ВВП могут быть пересмотрены.



Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами - участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства