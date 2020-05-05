В Казахстане увеличился прожиточный минимум

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане прожиточный минимум вырос на 3% за месяц и почти на 14% - за год, передает Kazakhstan Today.





При этом уровень месячной инфляции составил 1%, годовой - 6%, сообщают аналитики Finprom.kz.





Наименьший прожиточный минимум по стране зафиксирован в Западно-Казахстанской области. Разрыв с лидирующей столицей составил более 22%

В апреле 2020 года величина прожиточного минимума на душу населения в среднем по РК, по данным Комитета по статистике МНЭ РК, составила 31,6 тыс. тенге, увеличившись на 2,8% по сравнению с мартом 2020 года и на 13,5% - с апрелем 2019 года. Для сравнения: в марте 2020 года прожиточный минимум составлял 30,7 тыс. тенге. При этом уровень месячной инфляции был равен 0,9%, годовой - 6,4%.

Напомним, с 1 апреля в Казахстане повышен размер МРП (месячного расчётного показателя) : он составляет 2778 тенге против 2651 тенге до изменений (то есть с 1 января текущего года). Это повлияло в том числе и на рост прожиточного минимума. Также увеличились размер минимальной пенсии, минимальный размер базовой пенсионной выплаты, минимальный размер заработной платы и прочие показатели, привязанные к МРП.

Наибольшая сумма прожиточного минимума традиционно наблюдается в столице: 36,4 тыс. тенге. В тройку лидеров также вошли Мангистауская область (36,2 тыс. тенге) и Алматы (35,2 тыс. тенге).

Наименьшая сумма прожиточного минимума приходится на Западно-Казахстанскую (28,2 тыс. тенге), Актюбинскую (28,37 тыс. тенге) и Павлодарскую (28,45 тыс. тенге) области.

Для детей в возрасте от 0 до 13 лет в апреле 2020 года величина прожиточного минимума составила 25,46 тыс. тенге.

Прожиточный минимум для подростков выглядит следующим образом: для юношей он составил 39,9 тыс. тенге, для девушек - 30,6 тыс. тенге, увеличившись за год на 13,3%.

Для совершеннолетней молодёжи величина минимума достигла: для юношей - 38,2 тыс. тенге, для девушек - всего 29,8 тыс. тенге; увеличение минимума составило 13,4% за год.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в возрасте от 30 лет составил: для мужчин - 36,8 тыс. тенге, для женщин - 29,8 тыс. тенге; прирост - на 13,4%.

Для пенсионеров величина прожиточного минимума составила: для мужчин - 31,7 тыс. тенге, для женщин - 27,3 тыс. тенге; годовой рост - на 13,3%.

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