Валютный рынок стабилизируется после глобальных шоков в марте - Нацбанк

Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - На валютном рынке восстанавливается баланс после серии пережитых шоков из-за влияния внешних факторов. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова в интервью изданию Kapital.kz , передает Kazakhstan Today.

По словам зампреда Нацбанка, по сравнению с мартом и его шоками внутренний валютный рынок стабилизировался. Необходимости вмешательства со стороны Нацбанка не возникало.

После достижения договоренности странами ОПЕК+ в начале апреля для тенге был задан позитивный тренд. За апрель наша нацвалюта укрепилась на 5,2% c 447,67 до 424,57. На фоне укрепления тенге спрос на инвалюту снижался. Несмотря на турбулентность нефтяного рынка во второй половине апреля, вследствие дефицита нефтехранилищ и общей перенасыщенности рынка дешевой нефтью, обменный курс остался стабильным, закрепившись в среднем у отметки около 430", - рассказала Алия Молдабекова.

Кроме того, с учетом режима карантина, многие предприятия функционировали в ограниченном режиме, что также отразилось на снижении спроса на иностранную валюту и, следовательно, на объемы торгов на бирже. По сравнению с мартом текущего года объем валютных торгов парой тенге - доллар снизился вдвое - с 3,46 млрд до 1,72 млрд долларов. Спрос полностью компенсировался предложением иностранной валюты, формируемый компаниями экспортерами, продажами валюты из Национального фонда с целью выделения гарантированных трансфертов в бюджет, а также продажами части валютной выручки квазигосударственными компаниями.

Как мы ранее отмечали, по поручению главы государства Нацбанк совместно с правительством координирует участие квазигосударственных компаний на валютном рынке. В рамках этого поручения в целях содействия стабилизации внутреннего рынка, квазигосударственные компании продолжали осуществлять обязательную продажу части валютной выручки. Реализованный за апрель объем составил чуть более 230 млн долларов", - проинформировала она.

Молдабекова также сообщила, что, по предварительным данным, уровень резервов Нацбанка увеличился за апрель на 720 млн долларов - до 30,5 млрд долларов.

Рост резервов в основном произошел за счет роста цены на золото с 1605 до 1717 долларов за унцию, благодаря чему сами резервы в золоте увеличились на 1,1 млрд - до 20,8 млрд долларов США. В рамках концепции формирования и использования Национального фонда с целью его дальнейшей диверсификации в апреле Нацбанк продал аффинированного золота на 250 млн долларов США в Нацфонд", - пояснила она.

Портфель золота в составе резервов Национального банка и активов Национального фонда обеспечивает сохранность, в особенности в период высокой волатильности на внешних рынках, как это происходило со второй половины марта текущего года. При этом в случае необходимости золото может быть сконвертировано в твердые валюты.

По ее словам, валютная часть резервов уменьшилась предварительно на 400 млн - до 9,7 млрд долларов.

Она также рассказала, что падение на рынках, которое мы наблюдали в марте, привело к снижению активов Нацфонда РК. Однако уже в апреле за счет частичного восстановления рынка акций, а также положительной доходности портфеля золота и портфеля облигаций, инвестиционных доход Национального фонда составил почти 1,5 млрд долларов.

При этом для удовлетворения потребностей республиканского бюджета в апреле из Нацфонда было выделено трансфертов на сумму 706 млрд тенге. С целью выделения трансфертов на валютном рынке было продано валютных активов на сумму 817,5 млн долларов, что эквивалентно 355 млрд тенге.

Почему мы продали почти вдвое меньше, чем был трансферт? Хотелось бы отметить, что часть трансфертов была удовлетворена за счет остатков на тенговом счете и тенговых поступлениях в Национальный фонд", - отметила зампред Нацбанка.

Несмотря на выделение значительного объема трансферта, валютные активы Национального фонда, по предварительным данным, выросли в апреле на 1,11 млрд долларов и составили 58,6 млрд. Этот рост связан с инвестиционным доходом и валютными поступлениями в Нацфонд, которые в течение апреля составили порядка 400 млн долларов США.

Что касается прогнозов на будущее, Алия Молдабекова рассказала, что многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса, а также продолжительности и глубины ее последствий по отношению к мировой экономике.

Стимулирующие меры фискальных органов и центральных банков по всему миру оказали поддержку рынку. Сейчас одним из главных вопросов является вопрос эффективности мер, которые должны быть предприняты для восстановления экономической активности. В соответствии с поручением главы государства правительство и Национальный банк готовят план восстановления роста нашей экономики", - пояснила она.

По ее словам, в рамках основного мандата инфляционного таргетирования, а также задач по обеспечению финансовой стабильности Национальный банк обладает правом проведения валютных интервенций, а также готов применить другие меры, направленные на стабилизацию ситуации.

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