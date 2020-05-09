Ассоциации сельского хозяйства сделали заявление касательно введения утилизационного сбора на сельхозтехнику

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Введение утилизационного сбора станет серьезным ударом по сельскому хозяйству и экономике Казахстана и нанесет непоправимый ущерб аграриям, лишив их доступа к современной высокопроизводительной сельхозтехнике, заявили представители 14 профильных ассоциаций и союзов, входящих в комитет Агропромышленного комплекса при Президиуме Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", передает Kazakhstan Today.

Представители аграрной отрасли крайне обеспокоены готовящимися изменениями по введению утилизационного сбора на современную высокопроизводительную сельхозтехнику, который в совокупности с другими ухудшающими мерами (изменение механизма распределения инвестсубсидий, зачет НДС), грозит отбросить уровень механизации сельского хозяйства назад на десятилетия", - говорится в заявлении.

Сообщается, "что 5 декабря 2019 года был принят приказ Министерства экологии по введению утилизационного сбора, несмотря на негативное отношение субъектов АПК, но в соответствии с протоколом обсуждения в НПП "Атамекен" утиль-сбор был введен на тот перечень сельхозтехники, который производится в Казахстане, для защиты от параллельного импорта. Однако в данное время снова предпринимается попытка ввести утилизационный сбор на весь перечень сельхозтехники, вне зависимости от того, производится это в Казахстане или нет, и даже расширить на другие виды спецтехники. При этом начальные ставки сбора на тракторы достигают свыше 11 млн тенге на единицу, а на комбайн достигают 12,5 млн тенге на единицу. При покупке сельхозмашины данный сбор придется оплачивать в полном объеме. В последующем ставки повышаются по мере роста МРП и повышения коэффициентов, что на примере автомобилей происходит на регулярной основе".

Бенефициарами данной меры являются несколько сборочных заводов в РК. Их текущий и будущий ассортимент, а также качество производимой техники неспособны удовлетворить все потребности аграриев страны в современной производительной сельхозтехнике, а полное введение данного сбора приведет к резкому удорожанию высокопроизводительной техники, которая не производится в РК, и сильно ограничит возможности аграриев инвестировать средства в техническое перевооружение", - отмечают представители ассоциаций.

В 2020 году страна столкнулась с новыми вызовами. Пандемия Covid-19 требует от правительства согласованных действий, направленных на поддержку пострадавших секторов экономики и населения. Представители аграрного сектора заявляют о безоговорочной поддержке усилий правительства, направленных на решение текущих проблем, и продолжают вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, наращивая объемы производства.

В связи с этим аграрное сообщество страны призывает правительство не ставить под удар такую стратегически важную отрасль как сельское хозяйство и отказаться от идеи введения утилизационного сбора на современную высокопроизводительную сельхозтехнику.

Комитет агропромышленного комплекса НПП РК "Атамекен" создан в целях эффективного взаимодействия бизнес-сообщества с органами государственной власти для решения задач и проблем субъектов отечественного аграрного бизнеса с целью их развития. В Комитете состоят отраслевые ассоциации с правом голоса и с правом совещательного голоса, в том числе:

1. Мясной союз

2. Зерновой союз

3. Мясомолочный союз

4. Молочный союз

5. Союз картофелеводов и овощеводов

6. Союз фермеров

7. Ассоциация яичных производителей

8. Союз птицеводов

9. Ассоциации свиноводов

10. Казахская хлопковая ассоциация

11. Ассоциация ветеринарных врачей

12. Ассоциация садоводов

13. Союз пчеловодов

14. Ассоциация предприятий масложировой промышленности

15. Ассоциация Казахстанских производителей средств защиты растений

16. Ассоциация кредитных товариществ

17. Союз потребительской кооперации и другие.

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