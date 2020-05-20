Запрет на экспорт муки, зерна и других продовольственных товаров планируют снять с 1 июня - Минсельхоз

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует снять запрет на экспорт муки, зерна и других продовольственных товаров, введенный во время режима чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.
Ограничения и квоты были введены во время ЧП для обеспечения продовольственной безопасности страны. Но на сегодняшний день в связи со снятием ЧП и в связи с тем, что страна сейчас обеспечена полностью продовольственными товарами, Министерство планирует с 1 июня снять все ограничения и запреты. Соответствующий приказ находится на обсуждении и на согласовании", - сказал на пресс-конференции в правительстве глава Минсельхоза Сапархан Омаров.
Напомним, для обеспечения внутренних потребностей Казахстана в период действия режима ЧП в стране было введено ограничение на экспорт сельхозпродукции.
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