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Увеличилась стоимость входного билета на территорию МЦПС "Хоргос"

19.05.2020, 17:10 10882
Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Совет директоров и правление АО "УК СЭЗ "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" пересмотрели основные параметры развития компании на 2020 год и методику ценообразования тарифа на услуги, оказываемые на территории Международного центра, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает пресс-служба компании, принято решение о переходе на новую систему расчетов в связи с расширением линейки услуг на казахстанской части МЦПС "Хоргос". 
 

При расчете тарифа учитывались дополнительные затраты, направленные на совершенствование комфортных условий для посетителей и улучшения прозрачности деятельности пограничной и таможенной служб МЦПС "Хоргос". Учитывая все предпринятые меры, а также в целях снижения инфляционных и других рисков, предполагается исчисление стоимости тарифа для входа на казахстанскую часть МЦПС "Хоргос" в месячных расчетных показателях. МРП утверждается ежегодно законом РК "О республиканском бюджете" и составляет 2 778 тенге на 2020 год. Таким образом, согласно расчету стоимости услуг для въезда на территорию МЦПС "Хоргос", тариф составит 1,26 МРП или 3500 тенге за билет", - говорится в сообщении.

 
Ранее увеличение тарифа для входа на казахстанскую часть МЦПС "Хоргос" предпринималось в 2019 году. Оно было обусловлено мерами единого оператора ТОО "KHORGOS E-BORDER" по обеспечению передвижения посетителей на собственных автобусах и такси, а также перевозкой багажа собственным новым комфортным автотранспортом. 
 
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией на территории КНР Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" был закрыт для посещения туристов с конца января до середины марта 2020 года. Позднее главным санитарным врачом Алматинской области было принято решение о приостановлении работы МЦПС "Хоргос" начиная с 15 марта текущего года, до вынесения особого распоряжения Главного государственного санитарного врача области. 
 
Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" - это первый и на сегодняшний день единственный проект трансграничного многоформатного торгового, экономического, туристского и инвестиционного сотрудничества в мире. Состоит из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных сопредельных территориях двух государств общей площадью более 764 гектаров с учетом резервных территорий и соединенных "Специальным переходом", проходящим через государственную границу. 
 
Статус специальной экономической зоны (СЭЗ) присвоен МЦПС "Хоргос" постановлением правительства РК в 2017 году. Инвесторы и участники СЭЗ МЦПС "Хоргос" освобождаются от уплаты основных налогов (земельный налог; налог на имущество; КПН; ИПН; возврат НДС, для товаров, реализуемых на территорию СЭЗ; отсутствие квоты на привлечение иностранной рабочей силы).
 

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