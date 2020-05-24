В Наурызбайском районе Алматы строятся малые промышленные парки для МСБ

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев оценил первые результаты комплексных мер поддержки бизнеса в городе, передает Kazakhstan Today.

В ходе рабочего объезда в пятницу Сагинтаев ознакомился с реализацией проекта по созданию малых промышленных парков, создаваемых в рамках форсированных мер поддержки МСБ.

Реконструкция простаивавших баз ведется при поддержке льготного финансирования компании Almaty Finance. Готовые производственные помещения будут сдаваться в аренду по низкой стоимости с последующим выкупом субъектам МСБ.

Б. Сагинтаев посетил промышленный парк ТОО Ala Estate. Владелец инвестировал 180 млн тенге в строительство производственных помещений площадью 2 тыс. квадратных метров. В существующих помещениях открыт мебельный цех и предприятие по производству галантерейных изделий. Ввод в эксплуатацию планируется в июле текущего года", - сообщает пресс-служба городского акимата.

Отмечается, что в Наурызбайском районе на месте простаивающих баз строятся два таких парка на 7,2 тыс. квадратных метров. Здесь уже запущены первые проекты. В Алатауском районе строятся 4 парка на 23 тыс. квадратных метров, еще один - в Турксибском районе на 9,7 тыс. квадратных метров. В рамках данного проекта будет создано около 1,3 тыс. новых рабочих мест.

Это одно из направлений реализуемых мер поддержки МСБ по программе Almaty Business-2025, которые мы форсировали в прошлом году. Главным эффектом городских и республиканских программ станет создание более 10 тыс. рабочих мест в сфере предпринимательства", - отметил аким.

Напомним, Б. Сагинтаев ранее заявлял, что поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетной задачей, от решения которой зависит становление Алматы как финансового и делового центра страны. Основной программой, инициированной акиматом, является Almaty Business-2025. В этих целях также активизирована работа индустриальной зоны и создаются малые промышленные парки.

В ходе рабочей поездки аким города также ознакомился с реализацией программы "Дорожная карта занятости" в Наурызбайском районе. В частности, был осмотрен ход реализации проектов по ремонту арычных сетей, тротуаров и благоустройству территорий. В целом на 2020 год в Наурызбайском районе по программе "Дорожная карта занятости" запланирована реализация проектов по осуществлению текущего ремонта 22 объектов, где будет занят 341 рабочий.

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