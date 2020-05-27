Мамин поручил разработать новую концепцию программы развития АПК

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Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами разработать новую концепцию комплексной программы развития АПК с учетом специфики сельхозотрасли в разрезе каждого региона, передает Kazakhstan Today.

По оценкам ФАО - Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН, Казахстан, наряду с США, Австралией, Бразилией и Аргентиной, считается страной с наибольшим потенциалом в АПК. Наша страна имеет реальный потенциал стать одним из мировых продуктовых хабов", - сказал Мамин в ходе заседания правительства по рассмотрению ходя проведения весенних полевых работ.

Премьер-министр в рамках интенсивного увеличения сельхозпроизводства поручил принять меры по наращиванию качественной и доступной сырьевой базы, повышению производительности, форсированному переходу на производство продукции высоких переделов.

В качестве примера выполнимости поставленной задачи глава правительства привел Туркестанскую область, где есть комплексное видение по увеличению сельхозпроизводства в 3 раза в течение 4 лет.

В рамках господдержки особый акцент уделяется расширению орошаемых участков крупных и средних сельхозформирований с использованием современных поливных технологий, а также увеличению количества урожаев. Это окажет мультипликативный эффект на развитие следующих переделов производства готовой продукции", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

В текущем году планируется засеять 22,5 млн гектаров, из которых зерновые и зернобобовые культуры займут 15,2 млн гектаров, в том числе пшеница - 11,4 млн гектаров. Прогнозируемая площадь масличных культур составляет 3 млн гектаров, овощебахчевых культур и картофеля - 471,7 тыс. гектаров, кормовых культур - 3,7 млн гектаров, технических культур - 132,5 тыс. гектаров.

Посев сельскохозяйственных культур ведется во всех регионах республики. К настоящему времени зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 9,6 млн гектаров, или 65% от намеченного, масличными - 2,3 млн гектаров (76%), овощебахчевыми культурами и картофелем - 400 тыс. гектаров (85%), сахарной свеклой - 20,5 тыс. гектаров (93%), хлопчатником - 118 тыс. гектаров (100%), многолетними травами - 352 тыс. гектаров (100%). В южных областях, а также Актюбинской и Атырауской областях посевные работы близятся к завершению.

Отмечается, что в текущем году прогнозируются благоприятные погодные условия для получения хорошего урожая.





Под урожай 2020 года по республике для проведения посевной кампании было заготовлено порядка 2,5 млн. тонн семян, что обеспечивает полную потребность в семенном материале. На сегодняшний день все семена проверены и 100% соответствуют кондициям.





Для своевременного проведения весенних полевых работ на период февраль-июнь выделено 395 тыс. тонн дизтоплива. По состоянию на 26 мая по утвержденному графику заключено договоров на поставку 314 тыс. тонн или 80% всего объема, из них отгружено регионам 259 тыс. тонн (65%).

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