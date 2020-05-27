В Мангистауской области делают ставку на развитие несырьевых отраслей

Актау. 26 мая. Kazakhstan Today - Аким Мангистауской области Серикбай Трумов на брифинге в Центре общественных коммуникаций рассказал о поддержке субъектов малого и среднего бизнеса в регионе, передает Kazakhstan Today.

Аким области отметил, что послабления по налогам предоставлены свыше 17 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В частности, предприниматели, задействованные в сфере туризма, общественного питания и гостиничного хозяйства, освобождены от имущественного налога. Для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства были продлены сроки платежей по всем видам налогов.

Известно, что экономика Мангистауской области напрямую связана с нефтяной отраслью. Сегодня нестабильность цены на нефть на мировом рынке влияет на работу наших крупных нефтедобывающих компаний. Поэтому для снижения зависимости от нефтяного сырья мы определили основные направления, которые дадут значительный темп в развитии несырьевой отрасли. Это перерабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, сервисная экономика, в том числе туризм, торговля, транспортная логистика", - сказал Серикбай Трумов.

Он отметил, что по основным направлениям развития данных сфер будет создан специальный план, определены цели, которые должны быть достигнуты до конца года по каждому направлению.

Когда вирус обострился, многие вопросы в регионе решались с активным участием представителей общества. В том числе особенно хочу отметить, посильный труд медработников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Наряду с этим, благодаря упорству волонтеров, профессионализму и стойкости журналистов, кропотливому труду коммунальных работников, безусловно, пониманию и поддержке народа, мы сумели дать отпор этой инфекции", - подчеркнул аким.

Как отметил Серикбай Трумов, принятые правительством меры по поддержке населения во время чрезвычайного положения дают свои результаты в сохранении социально-экономической стабильности в регионах. Социальная помощь и надлежащая поддержка выдается своевременно.

Как ранее сообщалось, 153 тысячам граждан, лишившимся заработка, была выплачена государственная поддержка в размере 42 500 тенге; в рамках партийного благотворительного проекта "Біз біргеміз" более 13 тысячам семей выдана помощь в размере 50 тысяч тенге и эти мероприятия будут продолжены; малообеспеченным семьям были возмещены затраты за коммунальные услуги за апрель, май текущего года. На эти цели было предусмотрено 2,2 млрд тенге. Кроме того, правительством была оказана поддержка и в трудоустройстве населения. Принята государственная программа "Дорожная карта занятости". В рамках программы в регионе будет реализовано 144 проекта, что создаст 8 500 новых рабочих мест.

Подытоживая, С. Трумов еще раз подчеркнул, что соблюдение мер безопасности всё еще важно. Он также призвал жителей области строго соблюдать меры режима карантина.

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