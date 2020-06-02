В ФСМС опровергли информацию о миллиардных суммах на аренду офисов

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - В Фонде социального медицинского страхования опровергли информацию о миллиардных суммах на аренду офисов, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы фонда, в первом полугодии оплата аренды офисов для центрального аппарата, согласно заключенным договорам, составила 129,6 млн тенге.

Информация о миллиардных суммах на аренду помещений не соответствует действительности. Здание, в котором располагается Фонд, не стоит озвученных 5 миллиардов тенге, чтобы платить за его аренду такие деньги. Это бред. Люди, получающие информацию из открытых источников, либо не умеют читать документы, либо имеют трудности с математикой, работая с цифрами. В итоге дезинформация создает неверное мнение в обществе", - заявил директор департамента по связям с общественностью ФСМС Ермек Болтаев.

В ФСМС проинформировали, что по центральному аппарату Фонда на первый квартал 2020 года заключен договор на сумму 68 млн тенге на общую площадь более 3,3 тыс. квадратных метров. Стоимость 1 квадратного метра в договоре составляет 6848 тенге, включая аренду мебели только для рядовых сотрудников.

На второй квартал 2020 года сумма аренды была снижена почти на 6,5 млн тенге. Таким образом, договор заключен на общую сумму около 61,6 млн тенге, при этом стоимость одного квадратного метра составила 6200 тенге", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в ФСМС назвали недостоверной информацию об аренде комплекта мебели для первого руководителя.

Нормы площадей для размещения центрального аппарата и филиалов приняты в соответствии с постановлением правительства от 10 февраля 2003 года №145. На сегодняшний день в Фонде работают порядка 900 человек, включая 17 филиалов в Казахстане.

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