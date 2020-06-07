Предприниматели Акмолинской области реализуют проект "От поля до прилавка"

Кокшетау. 5 июня. Kazakhstan Today - В Степногорске предприниматели инициировали проект по производству продукции и её реализации без посредников, передаёт Kazakhstan Today.

По информации региональной Палаты предпринимателей "Атамекен", данный проект даст возможность предпринимателям быть независимыми от рынков и продавать продукцию без посредников, сокращая до минимума всевозможные риски. В результате местные жители смогут приобрести экологически чистую продукцию, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Реализовать идею по выращиванию овощей предприниматель из Степногорска Умирзак Утелов решился этой весной после прохождения специального обучения по программе "Бастау".

После окончания учёбы через Фонд финансовой поддержки удалось получить заем размером в 3,5 млн тенге. Сразу же приобрел "Газель" для грузовых перевозок", - рассказал предприниматель.

В свою команду бизнесмен пригласил земляков Абдурахима и Бахрома Андакуловых, также к проекту присоединилось крестьянское хозяйство "Олжас". Именно оно оказало помощь в реализации бизнес-идеи, предоставив земельный участок и технику и пробурив скважину для полива овощей.

Благодаря плодотворной работе участников проекта, сегодня 3,5 гектара земли засажено картофелем, 0,5 гектара готовы к посадке свеклы и моркови.

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