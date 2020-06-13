Запущен первый контейнерный поезд из Москвы в провинции Китая через Казахстан

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Транзитом через Казахстан запущен первый контейнерный поезд из Москвы в провинции Китая, передает Kazakhstan Today.

В мае текущего года организован запуск нового контейнерного поезда в составе шестидесяти двух сорокафутовых контейнеров с нефтехимическим грузом из Москвы (со станции Купавна) в провинции Китая транзитом по территории Казахстана. Экспедирование знакового поезда по территории РК осуществлено АО "KTZ Express". Контейнерный поезд прибыл на территорию Казахстана из России через пограничный переход Озинки-Семиглавый Мар, затем через погранпереход Достык - Алашанькоу отправился в китайские города Чуньцин и Циндао. Время в пути следования по территории РК составило три дня", - сообщает пресс-служба АО "KTZ Express".

Запуск нового контейнерного поезда направлен на развитие транзитного контейнерного потенциала и является примером стратегического сотрудничества железнодорожных администраций России, Казахстана и Китая.

Отмечается высокая востребованность организованного сервиса. В перспективе контейнерный грузопоток по указанному маршруту планируется увеличить и организовать регулярное курсирование контейнерного поезда с привлечением новых участников транспортно-логистического рынка", - информирует пресс-служба.

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