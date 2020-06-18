Сагинтаев поручил поддержать алматинских производителей

Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - В ходе рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил в Ауэзовском районе предприятие легкой промышленности и завод по производству полиэтиленовых труб, передает Kazakhstan Today.

На заводе "Спира-Берга" налажен выпуск полиэтиленовых труб для инженерных сетей газо- и водоснабжения, водопровода. Мощность превышает 8 тыс. тонн продукции в год. Создано 75 рабочих мест, сообщили в акимате.

Аким города ознакомился с производственным процессом, который осуществляется на шести линиях. При этом процессы максимально автоматизированы, включая цифровой контроль и управление параметрами работы всех узлов и агрегатов.

Благодаря мерам государственной поддержки, предприятие модернизирует оборудование, которое позволит повысить качество и обеспечить защиту труб от механических повреждений и ультрафиолетового излучения. Завод в состоянии обеспечить потребность Алматы в водопроводных, газопроводных, канализационных трубах, а также трубах для защиты кабеля, систем полива и дренажных систем.

Б. Сагинтаев поручил изучить ассортимент трубных изделий и вместе с НПП "Атамекен" и подрядными компаниями проработать вопрос размещения заказов на предприятии.

Завод может обеспечить потребность Алматы в трубах для инженерных сетей. Поручил совместно с НПП "Атамекен" и коммунальными предприятиями изучить вопрос размещения заказов на заводе. Будем поддерживать алматинских производителей", - написал в Instagram аким Алматы.

Аким Алматы также посетил производственный цех ТОО "Мануфактура 24", где налажен выпуск женской дизайнерской одежды. Здесь трудоустроено 24 человека. Б. Сагинтаев отметил, что городу нужны такие предприятия МСБ, которые удовлетворяют потребность в определенных товарах и услугах, а также создают качественные рабочие места.

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