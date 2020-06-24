Казахстан продолжит сокращать добычу нефти

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Правительство РК приняло постановление "О введении временных ограничений на пользование участками недр для средних, крупных и гигантских месторождений пропорционально экспортным объемам", передает Kazakhstan Today.

Принятый подход позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка РК в необходимых объемах нефтепродуктов, а также справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти для крупных проектов и старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Принимаемые меры позволят сократить риски аварийных остановок казахстанских месторождений и обеспечить стабильное поступление денежных средств от экспорта казахстанской нефти.

Отмечается, что, благодаря ранее принятым мерам по сокращению добычи нефти в Казахстане и других странах, наблюдается положительная тенденция в динамике цен на нефть (на 23 июня 2020 года цена марки Brent составила $42,23 за баррель) и уменьшение дисбаланса на нефтяном рынке.

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