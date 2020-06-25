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Авиасообщение между Казахстаном и Азербайджаном планируют возобновить 1 августа

24.06.2020, 17:29 7507
Авиасообщение между Казахстаном и Азербайджаном планируют возобновить 1 августа
Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Авиасообщение между Казахстаном и Азербайджаном планируют возобновить 1 августа, передает Kazakhstan Today.
 
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов обсудил по телефону с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Намик оглы Гулузаде транспортные перевозки, транзит грузов и авиационное сообщение. Несмотря на временные ограничительные меры по противодействию распространению пандемии коронавируса, стороны отметили положительную динамику перевозки грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, сообщили в пресс-службе МИИР РК.
 

Стороны приняли решение рассмотреть вопросы возобновления авиасообщения между двумя странами после 1 августа текущего года с учетом эпидемиологической ситуации в странах и мире. Согласно действующим договоренностям между странами, каждой стороне разрешено выполнение 16 пассажирских и грузовых рейсов в неделю", - отметили в пресс-службе.

 
До введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса казахстанскими авиакомпаниями (Эйр Астана, SCAT) выполнялось 13 рейсов в неделю. Азербайджанскими авиакомпаниями (АZAL, Silk Way West) выполнялось 5 рейсов в неделю.
 
Также в МИИР проинформировали, что за прошлый год объем перевозок грузов автомобильным транспортом между Казахстаном и Азербайджаном составил порядка 22 тыс. тонн. Объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана составил 38,66 тыс. тонн, увеличившись на 32%. Благодаря открытию в апреле прошлого года фидерной линии Актау - Баку, за 2019 год объем контейнерных перевозок вырос с 14,7 тыс. двадцатифутового эквивалента до 24,8 ДФЭ.
 
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции сегодня введен временный запрет на перевозку пассажиров через морские порты Актау и Курык, за исключением возврата казахстанских граждан на родину. При этом перевозки грузов осуществляются в штатном режиме. За 6 месяцев текущего года прогнозируется доведение перевозки до 1 млн тонн, что на 17% будет выше показателя аналогичного периода прошлого года.
 

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