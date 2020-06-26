Расходы республиканского бюджета на соцвыплаты увеличились в 2020 году на 21%

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Расходы республиканского бюджета на выплату пенсий и пособий в 2020 году увеличены на 21% по сравнению с 2019 годом. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.

Глава МТСЗН РК отметил, что государство гарантирует населению 39 видов социальных выплат в виде пенсий и пособий. Работающие граждане получают выплаты из системы обязательного социального страхования по пяти социальным рискам.

В 2019 году на социальные выплаты из республиканского бюджета было выделено 3,1 трлн тенге. Пенсии и пособия выданы 3,9 млн человек (21% населения) на общую сумму более 2,8 трлн тенге, в том числе: пенсионные выплаты - более 2,2 млн пенсионеров, объем - порядка 2,3 трлн тенге; государственные пособия - порядка 1,7 млн человек, объем - 570,5 млрд тенге", - рассказали в пресс-службе МТСЗН РК.

Из системы обязательного социального страхования выплаты получили порядка 825,2 тыс. человек на сумму 194,2 млрд тенге.

В 2020 году на социальные выплаты в республиканском бюджете предусмотрено 3,5 трлн тенге. Пенсии и пособия предусмотрено выдать 4 млн человек на общую сумму более 3,4 трлн тенге, что на 21% больше аналогичных расходов 2019 года", - проинформировал Нурымбетов.

Министр также отметил, что в 2020 году было дважды произведено повышение размеров пенсий и пособий.

Так, с 1 января 2020 года солидарные пенсии были увеличены на 7%, базовые - на 5%. С 1 апреля оба вида пенсий повышены еще на 5%. В итоге, в годовом выражении размеры солидарных пенсий увеличились на 12%, базовых - на 10%.

Размеры государственных социальных пособий также увеличились на 10% в годовом выражении: на 5% с 1 января и еще на 5% с 1 апреля текущего года.

В рамках реализации закона "Об обязательном социальном страховании" с 1 января 2020 года также увеличились размеры выплат из Государственного фонда социального страхования: при утрате трудоспособности - на 69% для 74,4 тыс. человек, при потере кормильца - на 41% для 44,8 тыс. человек, при потере работы - на 44% для 12,5 тыс. человек.

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