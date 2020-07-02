Производство мяса птицы в Казахстане с начала года выросло на 6,3%

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - За 5 месяцев 2020 года производство мяса птицы в республике выросло на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Kazakhstan Today.

С января по май произведено почти 100 тыс. тонн продукции.

Мясо птицы в Казахстане производят 24 птицефабрики. Ежедневно они выпускают более 800 тонн продукции (в Акмолинской области - более 200 тонн, в Алматинской - около 350, в Актюбинской и Атырауской - порядка 7 тонн, в ВКО - 130, в ЗКО, Жамбылской и Карагандинской областях - более 20, в Костанайской и Павлодарской - 14, в СКО - 6, в ЮКО - почти 45 тонн)", - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Ожидается, что до конца года все категории хозяйств дадут почти 300 тыс. тонн мяса.

Стоит отметить, что в 2019 году в республике произвели 223 тыс. тонн мяса птицы, а в 2018 - 192 тыс. тонн. Благодаря неуклонному росту производства на 4% сократилась доля импорта мяса птицы - с 49% в 2018 году до 45% в 2019 году.

Тенденция роста производства объясняется реализацией программы развития птицеводческой отрасли, в частности, мясного направления, а также расширением мер господдержки производства мяса птицы. В частности, в рамках программы развития птицеводства для дальнейшего импортозамещения мяса птицы принимаются меры по финансированию строительства новых и модернизации действующих птицефабрик", - пояснили в ведомстве.

Сегодня в Казахстане продолжается строительство 5 птицефабрик. Также ведется работа по реанимированию птицефабрик в Алматинской (ТОО "OTAN Green Food"), в Атырауской (ТОО "Meken Chicken") и в Костанайской (ТОО "Комсомольская птицефабрика") областях.

Одна из современных птицефабрик республики, выпускающих высококачественную продукцию, расположена в Шымкенте. ТОО "Шымкент кус" уже 14 лет выпускает яйца и мясо бройлера. Производственная мощность фабрики - 115 млн яиц и 2 тыс. тонн мяса в год. Общее поголовье птицы сейчас превышает 600 тыс., в том числе около 400 тыс. кур-несушек, более 92 тыс. голов молодняка и 115 тыс. бройлеров. В компании трудоустроено 320 жителей мегаполиса, средняя зарплата птичниц - 105 тыс. тенге", - рассказали в МСХ.

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