Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Kazakhstan Today.

По информации источников, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман недавно выдвинул ультиматум Анголе и Нигерии, попросив представить планы по дополнительным сокращениям, компенсирующим невыполненные ими обязательства, пишет Gazeta.ru

Министр также уведомил страны, что Саудовская Аравия может начать торговать нефтью по сниженным ценам, чтобы подорвать Анголу и Нигерию.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июне, 7,7 млн - во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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