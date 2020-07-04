КФГД на полгода продлил соглашение о выплатах вкладчикам Qazaq Banki

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) приняло решение о продлении срока действия соглашения с банком-агентом в лице ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" еще на полгода, передает Kazakhstan Today.

Вкладчики АО Qazaq Banki смогут обратиться в банк-агент за выплатой гарантийного возмещения до 24 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба КФГД.

Напомним, выплата возмещения вкладчикам АО Qazaq Banki через банк-агент производится с 24 декабря 2018 года. В связи с тем что не все вкладчики обратились за возмещением, срок выплат через банк-агент неоднократно продлевался до 24 июня 2020 года. За прошедшие полтора года банк-агент выплатил вкладчикам Qazaq Banki от имени и за счет средств фонда возмещение на сумму 20,3 млрд тенге, что составило 99% от общей суммы обязательств. На сегодняшний день остаток обязательств перед вкладчиками Qazaq Banki, которые не обратились за получением гарантийного возмещения, составляет 218 млн тенге. Всего возмещение получил 5871 вкладчик, что составляет 33% от общего числа вкладчиков банка. В этой связи фонд принял решение продлить действие соглашения с банком-агентом еще на полгода.

Фонд призывает вкладчиков АО Qazaq Banki, ранее не обращавшихся за выплатой гарантийного возмещения, посетить офисы банка-агента до конца срока действия соглашения.

На возмещение имеют право вкладчики АО Qazaq Banki (физические лица и индивидуальные предприниматели), у которых были открыты счета, карточки и депозиты в данном банке. Максимальная сумма выплаты составляет 10 миллионов тенге - по депозитам в тенге (включая вклады, текущие счета и платежные карточки), 5 миллионов тенге - по депозитам в иностранной валюте. По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО Qazaq Banki одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 миллионов тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте - не более эквивалента 5 миллионов тенге. Выплата гарантийного возмещения производится наличным платежом в кассе или безналичным переводом на банковский счет заявителя, реквизиты которого указываются в заявлении на выплату возмещения. Все выплаты производятся исключительно в тенге. Возмещение по вкладам в иностранной валюте рассчитывается по рыночному курсу обмена валют на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка - 12 декабря 2019 года", - напомнили в пресс-службе.

В случае возникновения вопросов, связанных с расчетом суммы выплаты, вкладчикам необходимо обратиться в ликвидационную комиссию АО Qazaq Banki. По всем вопросам о гарантии по депозитам, порядке осуществления выплаты возмещения вкладчики АО Qazaq Banki могут обратиться в call-центр фонда по бесплатному короткому номеру 1460, а также направить запрос по электронной почте: info@kdif.kz, на сайте www.kdif.kz или задать вопрос в Телеграм-чате @kdif_ask.

Отмечается, что после 24 декабря 2020 года вкладчикам банка необходимо будет обращаться в фонд напрямую.





Как сообщалось ранее, АО Qazaq Banki лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения правления Национального банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года. 24 октября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО Qazaq Banki . В связи с прекращением судебного производства по апелляционной жалобе, поданной 29 ноября 2018 года, решение СМЭС города Алматы от 24 октября 2018 года вступило в законную силу 12 декабря 2018 года. 13 декабря КФГД объявил о назначении ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" банком-агентом, который от имени и за счет средств КФГД принимает заявления вкладчиков АО Qazaq Banki и выплачивает возмещение.





АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" - организация Национального банка Республики Казахстан, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня. КФГД гарантирует обязательства банков - участников системы гарантирования депозитов по возврату денег физических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае принудительного прекращения деятельности банка. В данный момент в системе гарантирования депозитов участвует 25 банков.

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