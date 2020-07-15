Правительство и Нацбанк примут совместный план по восстановлению экономики и поддержке населения

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики Руслан Даленов сегодня на заседании правительства доложил о мерах по реализации поручений главы государства, данных на расширенном заседании 10 июля, передает Kazakhstan Today.

Глава МНЭ рассказал о принимаемых мерах по обеспечению восстановления экономического роста и поддержке занятости и доходов населения, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Первое. Во исполнение поручения главы государства по формированию пакета дополнительных мер поддержки отраслей и населения будет сформирован План совместных действий правительства и Нацбанка. Предлагается рассмотреть проект Плана на Совете по экономической политике и в случае одобрения Советом утвердить.

Второе. С целью формирования стабильной среды для привлечения прямых инвестиций будут внесены на рассмотрение в мажилис необходимые изменения в законодательство для обеспечения стабильности сохранения условий для стратегических инвесторов.

Третье. Будет изучен вопрос повышения выплат дивидендов госкомпаниями в бюджет на постоянной основе. На основе проведенного анализа будет разработан соответствующий нормативный правовой акт.

Четвертое. Для повышения эффективности доходной части бюджета будут проанализированы налоговые преференции и льготы.

Пятое. Для обеспечения жесткой бюджетной дисциплины в законе о гарантированном трансферте из Нацфонда будет определен целевой характер гарантированных трансфертов. Исключительно направленные на социальные вопросы и инфраструктурное развитие.

Шестое. Главой государства отмечена важность развития фондового рынка. Министерством национальной экономики совместно с Агентством и Нацбанком и другими заинтересованными госорганами и организациями будет внесена информация о принимаемых мерах по развитию фондового рынка в Администрацию президента.

Седьмое. Во исполнение поручения главы государства по обеспечению защиты фискальных и экономических интересов государства будут внесены необходимые изменения в законодательство о ГЧП для повышения социально-экономической эффективности ГЧП проектов.

Восьмое. По эффективной реализации программы "Экономика простых вещей" будут определены конкретные индикаторы и стратегические задачи программы с введением встречных обязательств для бизнеса.

Девятое. По развитию предпринимательства в сентябре текущего года будет обеспечен полноценный запуск единого сервиса "Правительство для бизнеса" с учетом элементов "умного регулирования". Для упрощения получения предпринимателями господдержки и консультаций будет обеспечено полное функционирование "Единого окна" для бизнеса.

Десятое. Для получения максимального эффекта от господдержки будут активно использоваться инструменты цифровизации для оперативного мониторинга встречных обязательств, принятых субъектами предпринимательства, в рамках мер господдержки.

В целом совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком будет активно проводиться работа по мониторингу текущей экономической ситуации и выработке соответствующих мер", - заключил Даленов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства