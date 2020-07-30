В Минтруда рассказали, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда Казахстана

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда Казахстана по итогам II квартала текущего года, передает Kazakhstan Today.

По итогам II квартала текущего года на рынке труда Казахстана образовалась острая нехватка дорожных рабочих - более 12 тыс. открытых вакансий на Электронной бирже труда (ЭБТ) при 3 тыс. размещенных резюме. В "пятерку" наиболее востребованных квалифицированных профессий также попали каменщики (1912 свободных вакансий), бетонщики (1861), охранники (1816) и медсестры/медбратья (1637). К таким выводам пришли аналитики WDC (Центр развития трудовых ресурсов при МТСЗН РК) по результатам проведенного исследования "Анализ предложения и спроса на квалифицированный труд в Казахстане" за II квартал 2020 года", - сообщили в Минтруда.

Всего за вышеуказанный период на ЭБТ было размещено порядка 163 тыс. вакансий для квалифицированных работников, в то время как количество резюме от квалифицированных специалистов составило 106 тыс.

Наибольшая потребность в квалифицированных рабочих во II квартале наблюдалась в Алматы (22,5 тыс.), Карагандинской области (17,4 тыс.), Костанайской области (16,4 тыс.) и Нур-Султане (16 тыс.).

В ежемесячной динамике за апрель было размещено наименьшее число вакансий с начала года - чуть больше 25 тыс. Это можно объяснить введением режима чрезвычайного положения. Но уже в мае, на фоне постепенного ослабления режима карантина и реализации программ занятости, количество вакансий выросло в 2,8 раза", - рассказал директор департамента прогнозирования WDC Дмитрий Шумеков.

Аналитики отмечают, что больше половины размещенных вакансий, относящихся к квалифицированному труду, ориентированы на две профессиональные группы: специалистов-профессионалов и рабочих промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий.

При этом в разрезе регионов за II квартал дорожные рабочие не попали в топ по востребованности лишь в Акмолинской области, где наиболее дефицитными являются инженеры-механизаторы сельского хозяйства, механизаторы комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах, трактористы.

Думаю, повышенный спрос на дорожных рабочих обусловлен сезонной активизацией ремонтных работ и созданием новых вакансий в рамках реализации госпрограммы "Енбек" и Дорожной карты занятости", - прокомментировал Дмитрий Шумеков.

Кроме того, можно отметить и другие наиболее востребованные специальности в зависимости от региона. Так, в Западно-Казахстанской области требуется почти 1,5 тыс. школьных помощников, в Актюбинской области - порядка 380 учителей средней школы, в Жамбылской области - 305 техников-строителей. В Атырауской области самыми востребованными являются интервьюеры по проведению статистических наблюдений, нехватка которых составила порядка 250 единиц, а в Туркестанской области отмечается дефицит в почти 160 рабочих по обслуживанию офисной техники.

Напомним, Министерством труда и социальной защиты населения РК реализуются программы по содействию занятости трудоспособного населения. Так, в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" за I полугодие 2020 года было трудоустроено 217,6 тыс. человек, из них 102,6 тыс. - на постоянную работу. А в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы создано более 148 тыс. рабочих мест.

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