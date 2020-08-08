Право на недропользование по углеводородному сырью в РК будет предоставляться через электронные аукционы

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане право на недропользование по углеводородному сырью будет предоставляться через электронные аукционы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана, в Кодекс о недрах и недропользовании внесены поправки, позволяющие проведение аукционов в электронном формате.

Если ранее аукционы проводились в бумажном формате, что доставляло определенные неудобства участникам, то с 1 сентября текущего года, лица, заинтересованные в получении права недропользования, смогут участвовать в аукционах в режиме онлайн", - прокомментировали в пресс-службе.

Отмечается, что введение электронных аукционов позволит создать прозрачный механизм проведения аукционов в электронной форме, а также благоприятно скажется на повышении конкурентной среды.

Вопросы, касающиеся регламента проведения электронных аукционов, можно задать в чат-канале Министерства энергетики в Telegram https://t.me/minenergy_kz.

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