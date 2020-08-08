Объем госзакупок в Казахстане за семь месяцев составил 4,9 трлн тенге

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Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - В январе - июле 2020 года в Казахстане проведено государственных закупок на 4,9 трлн тенге. Об этом рассказали в ходе заседания проектного офиса по вопросам предпринимательства под руководством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, передает Kazakhstan Today.

В январе - июле текущего года в Казахстане проведено государственных закупок на 4,9 трлн тенге, из которых 42% осуществлены у отечественных производителей товаров отраслей "экономики простых вещей".

При этом наибольшая доля местного содержания обеспечена в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской областях, а также в Алматы, наименьшие показатели зафиксированы в Жамбылской области и Нур-Султане", - рассказали в пресс-службе премьер-министра.

По информации ведомства, на 1 августа 2020 года по программе льготного кредитования "Экономика простых вещей" одобрен 2201 проект на сумму 504,2 млрд тенге, просубсидировано 1628 проектов на сумму 292,5 млрд тенге. Отмечается, что лидерами по просубсидированным проектам стали города Алматы и Нур-Султан, а также Жамбылская и Костанайская области, низкая динамика отмечается в Павлодарской, Кызылординской и Атырауской областях.

Глава правительства в целях повышения эффективности освоения средств по программе "Экономика простых вещей" поручил усилить работу региональных проектных офисов по сопровождению проектов и оказанию необходимой поддержки предпринимателям, а также исключению возникающих барьеров.

Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана поручено до конца августа проработать вопрос смягчения регуляторных требований банков второго уровня по залоговому обеспечению, а также усилить взаимодействие с субъектами бизнеса по вопросам кредитования.

В целях увеличения доли местного содержания в регулируемых закупках премьер-министр поручил акиматам регионов, фонду "Самрук-Казына" обеспечить предоставление полной отчетности по фактически проведенным закупкам, а также активизировать работу региональных Комиссий по местному содержанию. Фонду "Самрук-Казына" дано поручение продолжить работу по заключению оффтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями, в том числе в рамках разрабатываемого механизма адресной поддержки.

По итогам проведенного НПП "Атамекен" опроса субъектов бизнеса в наиболее пострадавших секторах экономики Аскар Мамин поручил в двухнедельный срок подготовить предложения по дальнейшей поддержке указанной категории предпринимателей.

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