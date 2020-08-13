Дочерняя компания ЕАБР организовала первый в Центральной Азии выпуск "зеленых" облигаций на 200 млн тенге

Нур-Султан, 12 августа. Kazakhstan Today - AIFC Green Finance Centre, Ltd., акционером которой выступает Евразийский банк развития (ЕАБР), организовала первый в Казахстане и Центральной Азии выпуск "зеленых" облигаций АО "ФРП "Даму" на сумму 200 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Выпуск осуществлен в торговой системе фондовой биржи Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) с купонной ставкой 11,75% и сроком обращения 3 года. AIFC Green Finance Centre, Ltd. предоставила независимое заключение (Second Party Opinion), согласно которому эмитент будет использовать привлекаемые средства и раскрывать информацию об их целевом использовании в соответствии с международными принципами "зеленых" облигаций.

В середине июля этого года ЕАБР приобрел пакет акций AIFC Green Finance Centre, Ltd. у АО "Администрация международного финансового центра "Астана". Таким образом, банк расширил свою деятельность в области "зеленых" финансов.

За последние годы ЕАБР приобрел успешный опыт финансирования возобновляемой энергетики, что позволяет банку позиционировать себя в качестве активного участника рынка "зеленых" финансов. Начиная с 2017 года банк нарастил участие в реализации проектов возобновляемой энергетики на 290 мегаватт. Портфель новых проектов в 2019 году составил 120 мегаватт. Объем финансирования проектов ВИЭ (возобновляемые источники энергии) - 553 млн долларов США. Большую работу в сфере "зеленых" финансов ЕАБР проводит совместно с МФЦА", - сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

В 2019 году ЕАБР разработана и утверждена программа финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии. Целью реализации программы является наращивание банком портфеля проектов в сфере возобновляемых источников энергии и оказание дальнейшей поддержки государствам-участникам в развитии "зеленой" энергетики.

Банк намерен расширять свою деятельность на рынке "зеленых" финансов, что позволит улучшить условия финансирования для заемщиков путем привлечения целевого фондирования от институтов, специализирующихся на "зеленых" финансах, а также за счет дальнейшего повышения рейтингов ЕАБР", - подчеркнул Амангельды Исенов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами - участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон "Об МФЦА" подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА - формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. www.aifc.kz.

AIFC Green Finance Centre, Ltd. - компания, созданная по действующему праву Международного финансового центра "Астана", в целях внедрения "зеленых" финансовых инструментов, а также привлечения "зеленых" инвестиций в Казахстан. Более подробная информация о компании размещена на корпоративном интернет-ресурсе www.gfc.aifc.kz.





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