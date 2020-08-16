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Авиаперелеты из Казахстана в Турцию планируют возобновить 1 сентября

15.08.2020, 13:32 7831
Стамбул. 15 августа. Kazakhstan Today - Турция завершила переговоры о возобновлении полетов с 92 странами, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караишмайлоглу, по состоянию на 13 августа Турция продолжает выполнять регулярные и нерегулярные рейсы с 48 странами, пишет агентство Анадолу.
 
Полеты с Казахстаном, которые были возобновлены 20 июня, но снова приостановлены 4 июля из-за всплеска случаев заражения вирусом, будут возобновлены с 1 сентября.
 
Министр добавил, что Турция возобновила внутренние полеты с соблюдением максимальных мер гигиены и безопасности.
 
Число случаев COVID-19 в Турции составляет 245 635 человек, включая 228 057 выздоровевших и 5912 смертей.
 

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