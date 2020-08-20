В Карагандинской области производят катера для спасателей

Караганда. 19 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области производят маломерные катера, которые используют как любители водных прогулок, так и спасатели, сотрудники заповедников и патрули на водоёмах, передает Kazakhstan Today.

Местную продукцию поставляют во все регионы Казахстана и экспортируют в Россию.

ТОО "Карагандинская верфь малого судостроения" существует с 2013 года. Его цеха расположены на Фёдоровском водохранилище. Сейчас на предприятии работают 15 человек.

В нашей линейке катера от 3 до 14 метров. Их покупают физические лица, а также госучреждения. Мы единственная компания, которая производит маломерные катера в Казахстане. Конечно, нашим госучреждениям выгоднее покупать их у нас, так как цена ниже примерно на 15%, чем у зарубежных производителей. Также нашу продукцию приобретают такие российские города, как Челябинск и Екатеринбург", - сказал коммерческий директор предприятия Александр Дворянчиков.

Для производства катеров используется специальный антикоррозийный алюминиевый сплав, для внутренней отделки - влагостойкая фанера и палубное покрытие маридек. Двигатели и другие детали импортируют из Китая, Европы и Японии.

Сейчас мы хотим увеличить производство катеров от 7 до 14 метров. Их возможно сделать более комфортными, более оснащёнными. Для патрулирования их можно оборудовать радарами и различной электроникой", - сказал Дворянчиков.

Карагандинская компания производит от 60 до 100 судов в год.

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