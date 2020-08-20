Костанайские предприниматели в лидерах по получению разрешения на возобновление бизнеса

Костанай. 19 августа. Kazakhstan Today - На портале infokazakhstan.kz подали заявки более 8500 костанайских предпринимателей. 85% из них уже получили акты соответствия санитарным нормам и продолжают работу, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Палату предпринимателей Костанайской области "Атамекен".

Местные власти взяли на особый контроль вопросы развития малого и среднего и бизнеса. В частности, идет активизация поддержки местных производителей в рамках госпрограмм "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса-2025". Соответствующее поручение акимам на местах дал глава региона Архимед Мухамбетов.

С апреля у нас был введен режим ЧП, потом карантин продлевали. Предприниматели испытывали трудности. Сейчас послабления даем. Надеюсь, при улучшении эпидситуации мы и дальше будем давать послабления для работы субъектов, особенно малого бизнеса. Акимам на местах нужно ситуацию мониторить и контролировать. Ситуация по активности МСБ должна улучшаться, особенно по кредитованию и гарантированию, таким программам как "Дорожная карта бизнеса-2025" и "Экономика простых вещей", - заявил А.Мухамбетов.

В рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2025" Костанайской области выделено более 2,7 млрд тенге, в рамках антикризисных мер регион получил еще почти 2 млрд тенге. В результате средств на субсидирование оказалось более чем в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом, на гарантирование - 6,8 раза.

По программе льготного кредитования для субъектов МСБ, ухудшивших свое финансовое состояние в результате введения чрезвычайного положения, банками второго уровня выдано 74 кредита на сумму 16 млрд тенге, предоставлены отсрочки по кредитам 150 субъектам бизнеса, которые являются участниками государственных программ. В рамках налоговых льгот предприниматели, осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях, освобождены от уплаты налоговых отчислений на сумму более 8 млрд тенге", - сообщил руководитель управления предпринимательства Костанайской области Олжас Сапарбеков.

Добавим, что с начала реализации программы "Экономика простых вещей" заявлено 248 проектов на сумму более 43 млрд тенге. 168 идей предпринимателей одобрили. Здесь появится больше 400 новых рабочих мест. Еще 15 проектов находятся на рассмотрении.

С начала года в рамках ДКБ одобрено 147 проектов. Общая сумма кредитов превысила 17 млрд тенге. По сумме выданных кредитов регион занимает 5-е место по стране, и 6-е по гарантированию. Займы предприниматели могут получать так же в рамках программы "Енбек". По этому направлению выдано больше 340 кредитов.

В Костанайской области зарегистрировано более 51 тыс. субъектов МСБ. По итогам 7 месяцев в Костанайской области индекс физического объема промышленного производства составил 106,5%, сельское хозяйство - 102,0%; инвестиции в основной капитал -113,8%; строительные работы -114,3%; ввод жилья в эксплуатацию - 108,4%. Рост промышленного производства составил 6,5%, выпущено продукции на 777,5 млрд тенге. Предприятия обрабатывающей промышленности обеспечили рост на 18,9%.

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