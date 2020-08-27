ЕЭК: пандемия способствовала росту торговли продовольствием и сельхозпродукцией в ЕАЭС

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Взаимная торговля государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продовольственными товарами выросла в I полугодии 2020 года на 2,5%, до $4,1 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Kazakhstan Today.

При этом продажи непищевой сельхозпродукции увеличились сразу на 13,0%, до $0,32 млрд.

Существенный вклад в прирост взаимной торговли внесла соя, показавшая увеличение в 8,4 раза, продажи сахара выросли на 26,2%, сыров и творога - на 10,2%. Продажи несырьевых неэнергетических товаров в целом в физическом выражении почти не изменились (продемонстрировали символическое снижение на 0,4%). Здесь, помимо уже отмеченных лидеров роста продаж - непищевой сельхозпродукции (увеличение на 12,4%) и продовольствия (увеличение на 9,2%), можно также выделить лесобумажные товары (рост на 4,5%), товары химпрома (плюс 3,8%) и стекло, керамику и изделий из камня (плюс 1,7%)", - сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что в денежном выражении взаимная торговля несырьевыми неэнергетическими товарами в странах Союза за январь - июнь снизилась на 7,0%, до $18,2 млрд. Однако ее доля в общей структуре торговли такими товарами показала рост с 25,4% до 25,8%. Удельный вес продаж несырьевых неэнергетических товаров в ЕАЭС также увеличился с 68,4% в I полугодии 2019 года до 74,1% в I полугодии в этом году.

Что касается несырьевого неэнергетического экспорта ЕАЭС в третьи страны, то он по результатам I полугодия снизился на 9,0%, до $52,2 млрд. В то же время удельный вес такого экспорта в общих поставках Союза заметно подрос - с 25,4% в прошлом году до 29,4% в текущем. Физические объемы экспорта снизились незначительно - на 0,2%.

Наилучшая динамика продаж тоже за продовольствием (рост на 17,2% в денежном выражении, до $11,4 млрд) и непищевой сельхозпродукцией (рост на 9,1%, до $0,62 млрд). Среди этих товаров больше всего увеличились экспортные продажи сахара (в 12 раз), мяса и субпродуктов птицы (в 2,7 раза), подсолнечника (в 2 раза), подсолнечного масла (на 42,3%) и пшеницы (на 9,3%), отметили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии.

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