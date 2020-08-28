В Карагандинской области начали убирать урожай зерновых культур и картофеля

Караганда. 24 августа. Kazakhstan Today - Ход уборочной кампании обсудили сегодня, 24 августа, на аппаратном совещании в режиме онлайн в акимате Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.





Собирать урожай начали почти во всех районах региона. О том, какой урожайности стоит ожидать в этом году, рассказал руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.





На сегодняшний день средняя урожайность зерновых составляет 9,8 центнера с гектара. Уже намолочено 59,1 тыс. тонн зерна. Картофель убран на площади 275 гектаров - всего 4 290. Средняя урожайность - 156 центнеров с гектара. Валовой сбор овощей составляет 2 320 тонн", - сообщил он.





По прогнозам, урожайность зерновых культур в этом году должна быть 9,9 центнера с гектара. Валовой сбор картофеля планируется порядка 284,7 тыс. тонн.





В уборочной кампании задействуют 2 345 зерноуборочных комбайнов, 12 из которых приобрели в этом году. В уборке картофеля будут участвовать 60 картофелеуборочных комбайнов и 72 картофелекопателя. Все комбайны уже готовы, топливо имеется в необходимом количестве.





Уборочную кампанию планируют полностью завершить к 20 октября. Картофель предполагается убрать до 1 октября.





По прогнозам Казгидромета, сентябрь в 2020-м будет дождливым. Для того чтобы погода не помешала сбору урожая, в регионах готовят сушилки для зерна.





Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил главам районов держать уборку урожая на особом контроле.

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