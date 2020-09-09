Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане цены на продажу нового жилья выросли с начала года на 2,6%, передает Kazakhstan Today.

За январь - август 2020 года цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 6,6%, за август - на 1,4%, продажи нового жилья, соответственно - на 2,6% и 0,5%. Арендная плата за благоустроенное жилье с начала года подорожала на 5,3%, за август - на 0,9%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

В августе 2020 года стоимость нового жилья составила 300 385 тенге за квадратный метр (цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой), цена на перепродажу благоустроенного жилья - 214 887 тенге за квадратный метр. Стоимость арендной платы за благоустроенное жилье составила 1597 тенге за квадратный метр.

$1 = 423 тенге.

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