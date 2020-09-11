ЕАБР окажет содействие в финансировании строительства новых больниц в Казахстане

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Республики Казахстан и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Подписание состоялось вчера в ходе онлайн-встречи министра здравоохранения Казахстана Алексея Цой и председателя правления ЕАБР Николая Подгузова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, в рамках меморандума стороны выразили намерения сотрудничать в нескольких направлениях: содействие ЕАБР в финансировании проектов министерства, в том числе в рамках обновления инфраструктуры здравоохранения; наращивания вовлеченности частного сектора и развития механизмов предпроектной подготовки путем продвижения ГЧП-инициатив технического содействия ЕАБР в государствах-участницах.

В рамках послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, а также Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2024 годы министерством предусматривается обновление инфраструктуры здравоохранения. В связи с этим министерство выражает готовность совместно с ЕАБР начать работу в этом направлении", - отметил Алексей Цой.

В свою очередь, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил, что "ЕАБР заинтересован принять участие и оказать содействие в реализуемых министерством проектах с использованием таких инструментариев ЕАБР, как международная финансовая организация".

Банк имеет также возможность применить свои интеграционные возможности. Речь идет об оказании содействия в поиске поставщиков медицинского оборудования, подрядчиков, частных партнеров, в том числе, с применением инструментов торгового и предэкспортного финансирования в странах-участницах ЕАБР.

Установление партнерских отношений между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Евразийским банком развития направлено на долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами-участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

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