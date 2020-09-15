Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Казахстан запустил с Кыргызстаном совместный проект по отслеживанию грузов, передает Kazakhstan Today.

В целях борьбы с теневым оборотом в рамках взаимной торговли с Кыргызской Республикой в текущем году разработан План совместных мероприятий, в рамках которого предусмотрено проведение пилотного проекта с использованием навигационных пломб, позволяющих в онлайн режиме отслеживать автотранспортные средства. В рамках проводимого пилота в первый же день установлен факт отправки кыргызскими экспортерами товаров народного потребления в адрес фиктивных резидентов Республики Казахстан". - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов РК.

По информации ведомства, 11 сентября на грузовое автотранспортное средство, следующее из Бишкека в Алматы, навешана навигационная пломба. В соответствии с товаросопроводительными документами, получателем товаров является налогоплательщик, зарегистрированный в Уральске, видом деятельности которого является "предоставление медицинских услуг". Однако при визуальном осмотре груза на государственной границе установлена одежда кыргызского производства под видом мировых брендовых производителей.

В ходе проверочных мероприятий установлен руководитель товарищества, который представил официальное пояснение в органы государственных доходов о том, что никакого отношения к импортируемому товару из Кыргызской Республики не имеет, и он намерен подать заявления в суд и правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Также с помощью навигационной пломбы установлено местонахождение автотранспортного средства в Алматы. При попытке вручить перевозчику предписание на проведение тематической налоговой проверки водитель скрылся, оставив автотранспортное средство, и до настоящего времени его местонахождение не установлено, рассказали в КГД.

Отмечается, что материалы по данному факту будут направлены в комитет финансового мониторинга и кыргызской стороне для принятия соответствующих мер.

Как отметили в пресс-службе, с 2019 года установлены многочисленные факты нарушений при перемещении товаров из Кыргызстана: недостоверное заявление сведений в товарно-транспортных накладных, экспорт товаров из стран Союза в адрес фиктивных резидентов Республики Казахстан, лжетранзит, занижение стоимости товаров и так далее. Это свидетельствует о наличии теневого оборота товаров, который наносит урон бюджету и ставит в неравные конкурентные условия отечественный бизнес.

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