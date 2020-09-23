Мировые цены на нефть снизились

Алматы. 22 сентября. Kazakhstan Today - Цены на нефть снизились на фоне опасений "второй волны" коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Ноябрьские контракты на поставку нефти европейского эталона Brent торгуются по 41,4 доллара за баррель, снизившись на 4,06%. Американский эталон WTI падает на 4,45%, до 39,48 за баррель, согласно данным интерконтинентальной биржи ICE в Лондоне. Ранее фьючерсы WTI падали до минимальной отметки за более чем два месяца - 38,75 доллара за баррель, сообщает Вести.Ru

Падение мировых цен на нефть ускорилось до 4-5% на фоне страхов из-за новой волны распространения коронавируса, которая может вновь ударить по мировой экономике и, в том числе, по спросу на сырье.

Во многих странах отмечается рост заболеваемости Covid-19, ужесточаются карантинные меры.

Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают новости о возобновлении добычи этого сырья в Ливии.

Сообщалось, что командование Ливийской национальной армии (ЛНА) по итогам консультаций с Палатой депутатов (парламентом), подотчетным ей правительством во главе с премьер-министром Ливии Абдаллой Тини, шейхами ряда племен и представителями руководства западноливийской администрации приняло решение возобновить экспорт нефти сроком на месяц.

Предполагается, что доходы от реализации экспортируемой нефти будут справедливо распределяться между всеми регионами Ливии. Для урегулирования спорных вопросов представители командования ЛНА и Правительства национального согласия, контролирующего Триполи и территории на западе страны, подписали соглашение о формировании специальной комиссии.

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