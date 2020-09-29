В столице начался прием документов на арендное жилье с правом выкупа

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - Прием документов на арендное жилье с правом выкупа начался в Нур-Султане. Передать в пользование очередникам столицы планируется 224 квартиры, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт акимата, подать заявки на участие в данном направлении можно будет до 7 октября.

В программе могут принять участие все категории граждан, состоящие в очереди на жилье и являющиеся работниками сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты подведомственных акимату учреждений Нур-Султана, а также работники департаментов полиции и по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в Жилищном фонде столицы.

Передать в аренду планируется 224 квартиры в ЖК "Жана Коныс", расположенном на проспекте Тлендиева, вдоль ручья Сары булак, и в ЖК "Замечательный", который находится по улице С. Торайгырова.

Получателям социального жилья необходимо будет ежемесячно оплачивать аренду в размере 1455 тенге за один квадратный метр. Максимальный срок аренды составляет 20 лет. После его завершения жилье перейдет в собственность арендатора.

Кандидаты могут подавать документы на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры независимо от состава семьи. Однако одобрение на получение выбранного типа квартиры напрямую зависит от их платежеспособности. Например, аренда однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров будет обходиться в 53 835 тенге в месяц. В таком случае примерный доход на семью должен будет составлять не менее 110 000 тенге без учета иных обязательств", - уточняется в распространенном сообщении.

Прием заявок ведется через сайт zhilfond.kz. На данном ресурсе в разделе "Онлайн-сервисы" появилось окошко "Подать заявку на арендное жилье с правом выкупа (КИК)". Чтобы оставить заявку, соискателям необходимо иметь ключ ЭЦП и справку с места работы.

Отбор получателей арендного жилья будет проходить согласно дате постановки на очередь. Далее потенциальным арендаторам необходимо будет обращаться к оператору данной жилищной программы, АО "Казахстанская ипотечная компания", для подтверждения платежеспособности и других вопросов. Телефон горячей линии КИК: 8 800 080-44-48.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства