АРРФР внесло изменения в НПА, регулирующие деятельность рынка ценных бумаг

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сообщило о мерах, принятых для совершенствования деятельности на рынке ценных бумаг, передает Kazakhstan Today.

Правлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в рамках дальнейших шагов по либерализации деятельности профессиональных участников фондового рынка и совершенствованию инфраструктуры принято постановление "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг", - сообщает пресс-служба АРРФР.

Согласно постановлению, изменения и дополнения будут включены в 16 нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.

В частности, в целях либерализации деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, упрощен порядок заключения маржинальных сделок, сделок на международном рынке и открытия лицевых счетов для иностранных инвесторов. Расширен список иностранных расчетных организаций, в которых профессиональные участники могут хранить и учитывать активы своих клиентов для торговли на международном рынке, а также перечень иностранных юридических лиц, которые могут быть членами фондовой биржи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с запуском центрального контрагента на фондовом рынке исключены требования по расчету коэффициента покрытия рисков для брокеров. Сняты ограничения для брокера по совмещению разрешенных видов банковских операций. Исключена излишняя отчетность для фондовой биржи в рамках системы управления рисками. Расширены возможности профессиональных участников рынка ценных бумаг по предоставлению услуг на фондовом рынке дистанционным способом.

В частности, установлена возможность заключения клиентами брокерских договоров электронным способом с использованием ЭЦП либо средств биометрической или динамической идентификации, использования брокерами услуг Центра обмена идентификационными данными (ЦОИД) КЦМР и ГКБ при идентификации клиента посредством биометрии и проведении сверки данных о клиентах номинальных держателей", - уточнили в пресс-службе.

Для интеграции внутреннего фондового рынка и биржи Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) внедрена возможность формирования междепозитарных мостов между центральным депозитарием и депозитарием биржи МФЦА.

Центральному депозитарию предоставляется право ведения учета и подтверждения прав на банковские депозитные сертификаты. Таким образом, предоставляется возможность централизованно вести учет и хранить банковские депозитные сертификаты в Центральном депозитарии.

Кроме того, с целью защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг предусмотрено взаимодействие брокера с клиентами и контрагентами исключительно через корпоративные средства связи.

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