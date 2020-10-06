Аэропорт Шымкента выставлен на торги

Шымкент. 5 октября. Kazakhstan Today - Аэропорт Шымкента выставили на торги, передает Kazakhstan Today.

Объявлен тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа здания аэропорта города Шымкента.

Согласно информации, размещенной на сайте электронной торговой площадки, стартовая цена - 5,2 млрд тенге.

Будущий владелец должен выполнить ряд условий, таких как:

- сохранение профиля деятельности объекта в период доверительного управления;

- вложение инвестиций в размере не менее 6 млрд тенге за период доверительного управления;

- увеличение объема оказываемых объектом работ и услуг путем развития маршрутной сети из аэропорта;

- инвестирование в инфраструктуру объекта для приведения его к современным стандартам в области гражданской авиации (проведение реконструкции пассажирского терминала, модернизация и обновление специальной техники и оборудования) и другие.

Продажа объекта осуществляется посредством заключения договора купли-продажи по рыночной стоимости, определяемой на момент заключения договора доверительного управления в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в РК.

Начало торгов запланировано на 8 октября.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства