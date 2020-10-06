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Аэропорт Шымкента выставлен на торги

05.10.2020 7858
Аэропорт Шымкента выставлен на торги
Шымкент. 5 октября. Kazakhstan Today - Аэропорт Шымкента выставили на торги, передает Kazakhstan Today. 
 
Объявлен тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа здания аэропорта города Шымкента. 
 
Согласно информации, размещенной на сайте электронной торговой площадки, стартовая цена - 5,2 млрд тенге.
 
Будущий владелец должен выполнить ряд условий, таких как:
 
- сохранение профиля деятельности объекта в период доверительного управления; 
 
- вложение инвестиций в размере не менее 6 млрд тенге за период доверительного управления;
 
- увеличение объема оказываемых объектом работ и услуг путем развития маршрутной сети из аэропорта;
 
 - инвестирование в инфраструктуру объекта для приведения его к современным стандартам в области гражданской авиации (проведение реконструкции пассажирского терминала, модернизация и обновление специальной техники и оборудования) и другие.
 
Продажа объекта осуществляется посредством заключения договора купли-продажи по рыночной стоимости, определяемой на момент заключения договора доверительного управления в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в РК.
 
Начало торгов запланировано на 8 октября.
 

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