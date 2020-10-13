Актау. 12 октября. Kazakhstan Today - В Бейнеуском районе Мангистауской области гранты на предпринимательство получили 85 человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил директор Бейнеуского районного филиала НПП "Атамекен" Роллан Ережепов, в рамках Программы развития производственной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в районе обучено 140 человек, 85 человек получили гранты в рамках проекта "Бастау бизнес".

С каждым годом количество предпринимателей в районе растет. В особенности, ширится ряд молодых предпринимателей. Из 140 человек, прошедших обучение по проекту "Бастау бизнес", 85 получили гранты. В частности, 5 человек получили 530 200 тенге, 80 человек получили 555 600 тенге. 46 проектов в направлении инвентаризации, 10 проектов в направлении технологий и 29 проектов направлены на развитие животноводства ", - сказал Роллан Ережепов.

Он отметил, что основной целью проекта "Бастау бизнес" является поддержка безработных и самозанятых предпринимателей, проживающих в сельской местности, районных центрах, преимущественно зарегистрированных или незарегистрированных в центре занятости.

Напомним, обучение участников в рамках проекта осуществляется на безвозмездной основе. Участники получают единовременную стипендию в размере 16 759 тенге и могут воспользоваться поддержкой своих проектов в течение 1 года. После окончания обучения участник получает один из двух сертификатов (сертификат об участии или сертификат об окончании). Эти сертификаты дают право на получение 6%-ного годового кредита.

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