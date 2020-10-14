В РК вводится запрет на импорт бензина, авиационного и дизельного топлива

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today -Министерством энергетики РК принят приказ министра энергетики РК от 9 октября 2020 года № 352 "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в РК", предусматривающий введение запрета сроком до 1 ноября 2020 года на ввоз в страну железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МЭ РК, на сегодня запасы нефтепродуктов на внутреннем рынке находятся на достаточно высоком уровне, и поступление дополнительных объемов импортного топлива может негативно отразиться на отечественной нефтепереработке, а именно может привести:

- к снижению объемов отгрузки нефтепродуктов с казахстанских НПЗ;

- к затовариванию заводских резервуарных парков, а также баз хранения всех нефтебаз страны;

- как следствие - к вынужденному снижению переработки нефти, что приведет к снижению производства других ценных видов нефтепродуктов, таких как дизельное и авиационное топливо.

В ведомстве добавили, что утверждение приказа позволит обеспечить комфортный баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов.





Напомним , 7 октября 2020 года приказом министра энергетики РК "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа" был введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным транспортом.

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