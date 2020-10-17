Какие меры предпринимает акимат Алматы для восстановления экономики

Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - Акиматом города предпринимаются все необходимые антикризисные меры по восстановлению экономики. В этом вопросе государственные программы по поддержке бизнеса являются основными и действенными мерами, передает Kazakhstan Today.

По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулана Оразалина, это отмечается повышенной активностью субъектов предпринимательства по участию в программах льготного финансирования (наблюдается значительное увеличение количества участников).

В настоящее время реализуются такие государственные и региональные программы, как "ДКБ-2025", "Енбек", "ЭПВ", "АПК", "Алматы Бизнес", "Алматы Бизнес-2025" по которым оказывается всесторонняя поддержка субъектов бизнеса. На текущий год, на реализацию данных программ из бюджета предусмотрено 36 миллиардов тенге, что превышает бюджет прошлого года в 3 раза", - рассказал Еркебулан Оразалин.

На реализацию программы "Дорожная карта бизнеса - 2025" в текущем году из бюджета выделено 7,8 миллиарда тенге, из которых 2,4 миллиарда тенге выделено из республиканского бюджета в рамках антикризисных мер.

Программа "Экономика простых вещей" реализуется согласно постановлению правительства РК от 11 декабря 2018 года №820.

Сегодня на площадке Национальной палаты предпринимателей создан проектный офис по мониторингу работы программы льготного кредитования приоритетных проектов.

По состоянию на 16 октября профинансировано и одобрено 56 проектов на сумму 95,2 миллиарда тенге.

В рамках госпрограммы АПК городу Алматы из республиканского бюджета в 2020 году выделено 4,5 миллиарда тенге, освоено 1,2 миллиарда тенге.

Предусмотренный бюджет программы развития массового предпринимательства "Енбек" в 2020 году составляет 2 миллиарда тенге. В текущем году для удобства предпринимателей данную программу начали реализовать через "Фонд финансовой поддержи сельского хозяйства". На сегодня профинансировано 103 проекта на 1,4 миллиарда тенге.

В рамках программы "Almaty Business - 2025" созданы финансовые институты, такие как "Алматы Финанс" и МФО "Алматы", которые выдают льготные кредиты. В этом году в рамках антикризисных мер ставка вознаграждения снижена с 7% до 6%, увеличена максимальная сумма кредитования с 300 миллионов тенге до 500 миллионов тенге.

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